Suscríbete
Realeza

Rania de Jordania sigue el ejemplo de Carolina Herrera y reinventa la camisa blanca

Así es como debes usar esta prenda clásica este 2025, inspirándonos en dos iconos de moda.

August 23, 2025 • 
Karen Luna
rania de jordania atuendo

Rania de Jordania sigue el ejemplo de Carolina Herrera y reinventa la camisa blanca

Instagram. @queenrania

Hay prendas que nunca pasan de moda, que se vuelven un lienzo para la elegancia y que logran ser tan versátiles que acompañan a cualquier generación. Una de ellas es la camisa blanca, ese básico que todas tenemos en el clóset pero que pocas saben llevar con tanta gracia como Rania de Jordania. La reina ha demostrado que no solo sigue las tendencias, sino que también sabe reinterpretar los clásicos, y en esta ocasión lo hizo inspirándose en el sello inconfundible de Carolina Herrera.

También puedes leer:
harry, meghan y reina isabel II.jpg
Realeza
Revelan la verdadera razón por la que Isabel II no estaba de acuerdo con la boda del príncipe Harry y Meghan Markle
July 13, 2025
 · 
Shareni Pastrana
State Visit By The President Of The French Republic - Day One
Realeza
Ni Kate Middleton ni Camilla Parker: ella fue la royal mejor vestida ante Emmanuel Macron, según los expertos
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

La reina que convierte lo clásico en moderno

No es casualidad que cuando pensamos en elegancia atemporal, Carolina Herrera aparezca de inmediato en la memoria. Durante décadas, la diseñadora ha hecho de la camisa blanca su sello personal, demostrando que no se trata de una prenda aburrida, sino de una pieza capaz de transmitir poder, feminidad y seguridad.

Rania, fiel a su estilo refinado, tomó esta idea y la llevó a su propio terreno. En una reciente aparición pública, la vimos con una camisa blanca impecable, de corte estructurado, con mangas abullonadas y un ligero toque contemporáneoque le dio frescura. Lo interesante es cómo logra que un básico, que en teoría todas podríamos llevar, se transforme en un look majestuoso cuando ella lo usa.

Cómo Rania adapta la camisa blanca a su estilo

Mientras que para muchas de nosotras la camisa blanca es esa prenda “de oficina” que usamos con pantalones formales o jeans, la reina apuesta por darle volumen, textura y accesorios sutiles. La acompaña pantalones cut out cinturones que marcan la cintura y colores neutros que realzan la limpieza de la prenda.

¿Por qué todas deberíamos inspirarnos en este look?

Porque la camisa blanca es la típica prenda que creemos haber “agotado” pero que en realidad tiene un sinfín de posibilidades. Si la combinas con un pantalón de mezclilla de tiro alto, logras un look casual chic para una salida entre amigas. Si la llevas con una falda de satén, se convierte en un conjunto sofisticado para una cena. Y si le añades joyería dorada minimalista, como lo hace Rania, el resultado es elegante sin esfuerzo.

La inspiración de Carolina Herrera y la interpretación de Rania de Jordania nos recuerdan que la moda no tiene que ser complicada.

También puedes leer:
kate middleton (4).jpg
Realeza
De Lady Di a Kate Middleton: así se lleva el royal core, la tendencia que te hará la más elegante en tu oficina
July 06, 2025
 · 
Shareni Pastrana
kate portada.png
Realeza
Así lleva Kate Middleton el total nude: 3 claves para lucir como una royal después de los 40
July 08, 2025
 · 
Natalia López Gómez

Al final, lo que transmite la reina es simple pero poderoso porque la elegancia se encuentra en los detalles, y la camisa blanca nunca dejará de ser un reflejo de estilo eterno.

Rania de Jordania Carolina Herrera Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Nicole Kidman
Belleza
¡Hola pelo chino natural! 7 peinados para lucir elegante y sofisticada como Nicole Kidman y que favorecen a mujeres 50+
August 23, 2025
 · 
Lily Carmona
6 cortes de pelo con capas largas para enmarcar el rostro y llevar las canas con estilo a los 50+.png
Belleza
6 cortes de pelo con capas largas para enmarcar el rostro y llevar las canas con estilo a los 50+
August 23, 2025
 · 
Lily Carmona
5 diseños de uñas gelish elegantes y discretas perfectas para manos maduras.png
Belleza
5 diseños de uñas gelish elegantes y discretas perfectas para manos maduras
August 23, 2025
 · 
Lily Carmona
Tiara de Mette-Merit que usó Cate Blanchett en una película
Realeza
La tiara de Mette-Marit de Noruega que Cate Blanchett usó en una película
August 23, 2025
 · 
Melisa Velázquez