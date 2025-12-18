Rituales de Navidad: 5 prácticas que debes realizar para cerrar el año con paz mental y amor

La Navidad no solo son luces, cenas y regalos; es también un momento preciso para conectar con nuestra energía, realizar un balance y prepararnos para manifestar aquello que deseamos alcanzar en el año nuevo y en la vida. Es por esta razón que, antes de la noche mágica, es importante pensar en aquello que logramos, lo que dolió, lo que cambió y lo que llegó con alguna finalidad como el aprendizaje. Aprovechar la magia de la Nochebuena y la Navidad es vital para lograr hacer una pausa desde la conciencia para lograr cerrar ciclos y abrirnos al amor.

Estos cinco rituales de Navidad no solo son simbólicos, sino también sencillos de hacer para dejar ir todo lo negativo y empezar el 2026 más ligeras.

Ritual de agradecimiento

Busca un momento para estar a solas; puede ser por la noche o antes de dormir. Toma una hoja y escribe sobre ella tres cosas por las que te sientas genuinamente agradecida este año. No te preocupes si no logras grandes cosas, no te compares con otras personas; debes ser honesta con tu realidad y tus vivencias, así que dar las gracias por permanecer un año más celebrando Navidad es suficiente, especialmente si 2025 fue un año complicado para ti.

Una vez que termines de escribir, dobla la hoja y guárdala en un lugar especial; recuerda que la magia más poderosa para el universo es la del agradecimiento.

Ritual para soltar lo que ya no quieres cargar

Este ritual es sencillo y muy poderoso; para realizarlo también vas a necesitar una hoja de papel. Sobre ella vas a enlistar todo aquello que te pasó este año y no fue muy agradable o que quieres dejar atrás. Pueden ser miedos, culpas, relaciones que dolieron o que ya no suman, expectativas que no se cumplieron, etcétera. Cuando hayas terminado, vas a leer cada una y, desde la honestidad, responder a la pregunta: ¿quiero seguir cargando esto?

Al terminar, quema el papel y libera las cenizas al viento; si el llanto te invade en este momento, llora; lo importante es que dejes ir toda memoria de dolor.

Ritual de limpieza emocional

Así como limpiamos nuestros espacios y hogar para recibir la Navidad, lo mismo debemos hacer con nuestra persona.

Elige una zona simbólica: tu recámara, la sala, la cocina, un cajón, tu cosmetiquera… Lo importante es que este espacio tendrá que ser limpiado y ordenado. Desecha lo que resguardas ahí que ya no ocupas; mientras organizas y limpias, pon música que te haga sentir motivada y decidida a hacer una diferencia; todo el tiempo debes mantener una vela encendida.

La gratitud es la magia más poderosa para el universo, asegúrate de agradecer por todo en cada ritual. Pexels

Ritual del deseo

Sabemos que antes de iniciar el año miles de deseos se nos vienen a la mente para pedir que se hagan realidad. Sin embargo, muchas veces la magia del universo funciona solamente con aquellos que vienen hechos directamente desde el corazón. No te satures y elige solo una intención para el año nuevo: paz, estabilidad emocional y financiera, amor propio, claridad, valentía… Escríbela en una hoja de papel en presente como si ya estuvieras experimentándola.

Guarda este papel en un lugar especial y vuelve a él cuando necesites recordarte tu deseo. Recuerda que la magia del universo existe, pero necesita de nuestro trabajo e impulso para que se cumpla.

Ritual de amor propio

La noche de Navidad es ideal para cerrar un ciclo contigo misma. Apaga el celular, prepárate algo calentito y date 5 minutos de conciencia: respira profundamente y siente el presente.

Con una mano en el pecho y otra sobre tu abdomen, agradece al universo por estar aquí, por lo que aprendiste, por lo que lograste y por todo aquello que está por venir. Mantente en esta calma unos segundos; puedes acompañar de música que te ayude a conectar con el universo y, una vez que termines, podrás ir a dormir.

Uno de los mejores regalos que podemos obtener del universo es la calma emocional. En una época en la que todo es tan vertiginoso y donde el caos habita, saber mantener la calma es una bendición. Estos rituales de Navidad tienen como objetivo ayudarte a conectar contigo misma, hacerte consciente del presente y dejar de lado lo que pueda estarte afectando. No hay nada más valioso que la paz, la salud y el amor, y desde ya deseamos que esta Navidad te acompañen siempre.