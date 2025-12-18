¿Cómo hacer que tus manos se vean bonitas? 5 diseños de uñas infalibles para un manicure refinado en Navidad

Ya estamos cerca de Navidad y a estas alturas del partido esperamos que ya tengas listo el atuendo, el pelo y el maquillaje que vas a llevar a la cena casi listo. Por supuesto que otro factor importante en nuestro look navideño son las uñas y apostar por el diseño correcto no solo hará que la atención caiga en nuestras manos. No. El manicure correcto nos ayudará a que estas luzcan jóvenes, estilizadas y muy refinadas, ¡sin tener que recurrir a diseños muy cargados!

Estos diseños de uñas son alternativas perfectas para brillar en una noche tan importante, pero también para hacerte ver elegante en todo momento.

Uñas nude

Las uñas nude son el comodín de cualquier temporada y celebración. No solo son la opción predilecta porque sean “sencillas”, sino porque son sumamente elegantes. Si estás buscando una opción que transmita el espíritu de la temporada, pero de forma discreta, esta opción es para ti.

Sobre una base de gel nude, algunas uñas van a destacar con elementos plata como piedras y moños; ojito porque son en relieve. El objetivo es simular una cajita de regalo y las series típicas de la temporada.

Uñas almendra

La almendra es una de las formas de uñas más pedidas en los salones por su capacidad de agregar elegancia a la mano y estilizar los dedos. En esta ocasión acompañan a un diseño clásico de la temporada.

Sobre una base nude, se destacan dos uñas con diseños de regalo, caramelo navideño y copo de nieve, para lucir un impecable francés en U sobre el resto de las uñas. Aunque sencillo y discreto, esta idea resulta adorable y una gran opción para lucir esta Navidad.

Uñas francesas

Las uñas francesas son un clásico de cualquier temporada; sin embargo, en esta alternativa no recurren a su típica punta blanca. En unas uñas cuadradas largas, el borde libre se realiza con dos técnicas en tendencia: las glass nails y el efecto Cardone. El resultado son unas uñas únicas, con mucho brillo y totalmente coherentes con la temporada.

Uñas plateadas

El plateado, al igual que el oro y el rojo, es un color muy solicitado en Navidad. En este diseño luce sobre unas uñas stiletto con un francés en V que también lleva elementos navideños como copos de nieve. La textura para esta idea apuesta por el glitter, otro gran protagonista de la temporada.

Milky nails con plateado

Si hay un color de uñas que se destaque por su elegancia y refinamiento, ese es el blanco lechoso. Es por esta razón que las uñas milky siempre serán la base de cualquier diseño de uñas delicado.

En esta idea, la textura lechosa luce de forma uniforme sobre las uñas y está decorada con motivos navideños con el famoso efecto espejo en color plata, resaltando estrellas, copos de nieve, pinos minimalistas y regalos.

La forma infalible para que nuestras manos luzcan bonitas todo el tiempo es manteniéndolas brillando con un manicure elegante y refinado. Estos diseños de uñas pueden ser el gran aliado que transforme tus manos por completo mientras celebras una de las temporadas más lindas del año: Navidad.