Pérdida en la realeza: Fallece a los 82 años la ex dama de la princesa Ana y madre de la niñera de Harry y William

La familia real británica se encuentra de luto luego de que se confirmara el sensible fallecimiento de Dame Shân Legge-Bourke a los 82 años de edad, el pasado 14 de diciembre.

Aunque su vida estuvo ligada a la realeza y su nombre quedó inmortalizado gracias al papel institucional que desempeñó como dama de compañía de la princesa Ana, así como por su cercanía con la familia Windsor, Dame también ocupó un lugar muy importante en la región galesa.

Dame fue madre de Tiggy Legge-Bourke, quien fue niñera de los príncipes William y Harry cuando estos eran pequeños.

¿Quién fue Dame Shân Legge-Bourke?

Dame Elizabeth Shân Legge-Bourke nació en septiembre de 1943; fue una terrateniente muy respetada en Gales, región en la que pasó la mayor parte de su vida. Tras la muerte de su padre, Dame heredó la finca Glanusk Park, responsabilidad que la hizo acreedora del nombramiento de Lord Teniente de Powys.

Su vínculo con la familia real se fortaleció gracias a su trabajo como dama de compañía de la reina Isabel II. En 1988 fue designada teniente de la Real Orden Victoriana en 1988 y posteriormente repitió su cargo con la princesa Ana, a quien acompañó, al igual que otros miembros de la realeza británica, en diversos eventos oficiales.

¿Cuál era el vínculo de Dame con los príncipes Harry y William?

El apellido Legge-Bourke surgió luego de que Dame contrajera matrimonio con el capitán William Legge-Bourke, con quien tuvo tres hijos. La mayor, Tiggy Legge-Bourke, fue contratada como niñera de los príncipes William y Harry en 1993, un momento muy delicado para la familia real, pues en este período la relación de los príncipes de Gales, Carlos y Diana, ya estaba viviendo una profunda crisis que los llevó a anunciar, primero, su separación y posteriormente el divorcio en 1996.

La hija de Dame fue niñera de los príncipes en un momento muy delicado. Getty Images

Para los príncipes, la finca Glanusk se convirtió en un refugio donde fortalecieron un vínculo que se volvería duradero con la familia Legge-Bourke, tanto así que Tiggy estuvo presente en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle y es madrina del pequeño Archie.

¿Por qué la partida de Dame Shân Legge-Bourke es un golpe duro a la realeza?

El tiempo que Dame le dedicó al vínculo con los Windsor fue tan trascendental como para que su partida represente un duelo importante para la familia. Sin embargo, no son los únicos que lamentan su fallecimiento. De acuerdo con fuentes cercanas a Dame, siempre fue una mujer comprometida con sus causas y con la vida rural. Esa pasión quedó plasmada en el documental de la BBC de Gales “La dama de Glanusk”, donde se le observó desarrollando tareas diarias en la finca, dejando claro que la naturaleza era parte importante de su filosofía de vida.

El fallecimiento de Dame Shân Legge-Bourke deja un profundo vacío tanto en la familia real británica como en aquellas comunidades que fueron cercanas a ella. Aunque siempre será recordada como la dama de compañía de la princesa Ana, su vida fue mucho más allá, construyendo un legado que ha perpetuado incluso en los príncipes Harry y William.