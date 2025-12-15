5 cortes de pelo elegantes que serán tendencia en 2026 y debes lucir a tus 40

El inicio de año siempre viene acompañado de un deseo profundo de renovarnos, cambiar de imagen y empezar con toda la actitud. No es de extrañar que más de una estemos buscando inspiración para recibir el 2026 con un aire diferente: un nuevo tinte, nuevo estilo, ¡o un nuevo corte de pelo!

Este año, el mundo de la belleza está apostando por poner de moda cortes de pelo que mezclen elegancia, naturalidad y modernidad, especialmente a los 40, cuando estamos en la búsqueda de looks que estilizan, suavicen los rasgos y aporten ligereza a la melena, siempre con el objetivo de favorecer nuestra apariencia.

Este es tu momento para decirle ‘sí’ a los estilos con texturas controladas, capas suaves y movimiento, pues estos 5 cortes de pelo estarán dominando el 2026 y tu melena.

French bob

Esta versión del bob apuesta por un corte que llegue unos milímetros encima de la mandíbula. Este es un corte que se destaca por lucir un acabado ligeramente texturizado y con puntas suaves, pero no rectas, con el objetivo de agregar dinamismo al pelo. El bob francés ayuda a suavizar las líneas de expresión y esa es una de las razones por las que este corte se perfila como uno de los favoritos para rejuvenecer.

Es versátil, pues puede estilizarse en una melena lisa o con ondas, y puede llevarse con diferentes tipos de flequillos, desde los micro bangs hasta el cortina.

Long butterfly

El favorito del año y que sí o sí debes probar. La versión larga del famoso corte mariposa llega con una mayor elevación en la zona de la coronilla y capas más largas para darle una caída refinada al pelo sin crear volumen en exceso. Visualmente, es un aliado para ayudar a elevar los pómulos, suavizar zonas del rostro como los ojos y afinar las facciones, haciendo que la cara se perciba más refinada.

Si tu melena es de textura media o gruesa, este corte se convertirá en tu mejor amigo, pues es la opción ideal para lograr un pelo glamuroso sin comprometer su longitud.

Corte midi con capas esculpidas

Una de las grandes sorpresas del 2026 son las capas esculpidas, un corte de pelo que se apoya en generar mucha textura para darle estructura a la melena. No es un shag ni un wolf o un corte mariposa, pero sí es una mezcla de un poco de todos y regresa como la alternativa para aquellas que buscan definición sin generar volumen en exceso.

Al acompañar un corte medio que suele llegar a la altura de los hombros, este corte logra estilizar el rostro; por esta misma razón es que se recomienda probarlo en melenas con caída lacia para evitar el frizz.

Riviera Bob

Si eres amante del corte bob, pero deseas llevarlo de una forma mucho más moderna, tu opción es apostar por el riviera bob. Este corte es la evolución del famoso bob italiano y está inspirado en la Riviera francesa, por lo que apuesta por agregar elegancia de forma inmediata e innata a quien lo lleva.

Puede llevarse con un flequillo cortina corto o uno degrafilado; es sencillo de estilizar y muy versátil, pues puede adaptarse a cualquier entorno o estilo.

Corte en capas ovaladas

Las capas ovaladas serán otra gran apuesta del 2026, por su capacidad de rejuvenecer y favorecer a casi todos los rostros. Este corte viene de la inspiración de los salones de belleza asiáticos y consiste en trabajar la caída del pelo para que caiga de forma curva, formando una estructura de ‘U’ con movimiento y dimensión.

Si estás buscando un corte de pelo moderno, de caída fluida y donde no se destaque el efecto “escalonado” de las capas, esta es la opción perfecta.

Este 2026 los cortes de pelo encuentran el equilibrio ideal entre estructura, suavidad y movimiento. Estas opciones tienen un objetivo en común: resaltar la elegancia y refinamiento de tu imagen mientras te ayudan a rejuvenecer y sentirte fresca. ¿Cuál de estas tendencias será la que acompañará tu melena?