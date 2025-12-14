Suscríbete
Belleza

Uñas de cristal: 7 diseños delicados y ultraelegantes que dominarán las tendencias en 2026

El 2026 se perfila como el año de la sofisticación etérea en el mundo del nail art, y las uñas de cristal se posicionan como la tendencia protagonista.

Diciembre 14, 2025 • 
Melisa Velázquez
Diseños de uñas cristal que son elegantes y dominarán el 2026

Diseños de uñas cristal que son elegantes y dominarán el 2026

Instagram/@nail_mini

Las uñas cristal prometen convertirse en una de las tendencias estrella del 2026, pues su apariencia transparente y de un brillo sutil, evoca la belleza del vidrio pulido y la elegancia minimalista, creando diseños sofisticados y elegantes que no pasarán desapercibidos.

También conocidas como glass nails, las uñas de vidrio se ven limpias, luminosas y muy delicadas, pero al mismo tiempo transmiten una sofisticación moderna que estiliza y rejuvenece las manos.

Te podría interesar: Uñas beige para invierno: 6 estilos modernos que reinventan el color más elegante

También puedes leer
uñas-en-tendencia-2024 2.jpeg
Belleza
Los mejores 5 diseños de uñas para lucir en la oficina
Mayo 03, 2025
 · 
Leslie Santana
uñas french
Belleza
Los 5 diseños de uñas cortas en tonos nude ideales para lucir unas manos rejuvenecidas y elegantes
Abril 30, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Diseños de uñas cristal que son elegantes y dominarán el 2026

Además de su acabado pulido y su apariencia casi transparente, las uñas cristal pueden agregar pequeños detalles minimalistas para crear diseños más sofisticados y elegantes. Estas son algunas propuestas que podrían inspirarte.

Uñas cristal minimalistas

La característica principal de las uñas cristal o de vidrio, es su superficie completamente pulida y transparente; sin embargo, es posible crear hermosos diseños con aplicaciones minimalistas como flores, perlas o pedrería.

Uñas de vidrio con efecto iridiscente

Aunque generalmente son transparentes, es posible crear efectos de color a través del cat eye, creando destellos iridiscentes que recuerdan a los rayos del sol sobre tempanos de hielo.

Uñas cristal tridimensional

En muchos diseños, se añade un leve volumen con la intención de potenciar el efecto de profundidad típica del vidrio, creando uñas reflectantes que lucen increíbles y totalmente elegantes.

Uñas de vidrio coquette

La base completamente transparente se convierte en el lienzo perfecto para crear diseños llenos de creatividad y con un toque femenino que encanta y que no pasa desapercibido por su elegancia.

Uñas de cristal con pedrería

Si eres amante de las uñas cortas, las glass nails son perfectas para ti, pues se adaptan a cualquier longitud. Además, puedes añadir destellos de glitter y pequeños cristales para darles un toque glamuroso y lleno de luz.

Uñas de vidrio con glitter

Si quieres darle un toque de brillo a tus uñas transparentes, usa un poco de base glitter para agregar destellos a tu diseño, y lucir uñas ultra elegantes y sofisticadas que elevarán cualquier look.

Uñas de vidrio glaseadas

Si buscas un diseño con un sutil efecto glaseado, puedes crear este efecto en tus uñas transparentes, y agregar pequeños detalles en pedrería para dar mayor sensación de cristal y vidrio que tanto nos gusta.

Las uñas de cristal se han convertido en una tendencia muy buscada porque mezclan minimalismo, delicadeza y modernidad, logrando un efecto sofisticado que resalta la belleza natural de las manos.

uñas Lo último Entérate
Melisa Velázquez
Relacionado
Diciembre es de las uñas cortas 5 diseños de uñas nude con motivos navideños que querrás llevar a tu cena.png
Belleza
Diciembre es de las uñas cortas: 5 diseños de uñas nude con motivos navideños que querrás llevar a tu cena
Diciembre 14, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Cómo decorar la mesa de Navidad 5 ideas elegantes para recibir a tus invitados.png
Estilo de vida
¿Cómo decorar la mesa de Navidad? 5 ideas elegantes para recibir a tus invitados
Diciembre 13, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Qué es el estilo boho 5 prendas básicas para lograr un look elegante en diciembre.png
Moda
¿Qué es el estilo boho? 5 prendas básicas para lograr un look elegante en diciembre
Diciembre 13, 2025
 · 
Lily Carmona
Descubre los motivos por los que el príncipe Louis se robó los reflectores en el evento navideño de Kate Middleton.png
Realeza
Descubre los motivos por los que el príncipe Louis se robó los reflectores en el evento navideño de Kate Middleton
Diciembre 13, 2025
 · 
Lily Carmona