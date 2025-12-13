¿Es su sobrina favorita? Esta es la razón por la que Beatriz de York se ha convertido en la protegida de Carlos III

En medio del escándalo que ha protagonizado Andrés Mountbatten-Windsor y su ex esposa, Sarah Ferguson, sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz de York han logrado mantener su lugar dentro de la familia real.

Tras retirarle los títulos reales a su hermano Andrés, el rey Carlos III ha dejado claro que brindará protección a sus sobrinas, Beatriz y Eugenia. Este gesto ha reavivado los comentarios sobre el especial afecto y la cercanía que el monarca siempre ha mostrado hacia la primogénita de su hermano.

¿Por qué la princesa Beatriz de York es la sobrina favorita del rey Carlos III?

A sus 37 años, la princesa Beatriz ha logrado ganarse la confianza del rey Carlos, quien parece haber encontrado en su sobrina, una alida silenciosa y leal dentro de la familia real, convirtiéndola en su protegida.

Y aunque Beatriz no forma parte activa de la monarquía, ha sabido mantenerse al margen de los escándalos, consolidar su propio camino profesional y demostrar, en todo momento, respeto y lealtad hacia la institución.

La estrecha relación de Beatriz de York con la reina Isabel II

La princesa Beatriz mantuvo una estrecha relación con su abuela, la difunta reina Isabel II, algo que el rey Carlos apreciaba profundamente, por lo que esa conexión afectiva ha influido en la percepción que el monarca tiene sobre su sobrina.

Por otra parte, Beatriz ha sabido estar presente en los momentos más duros de la monarquía y en sus transiciones, tal y como ocurrió con la muerte de su abuela, y por si fuera poco, siempre está disponible cuando la institución lo requiere, algo que el monarca valora profundamente.

La estrecha relación de Beatriz de York con la reina Isabel II WPA Pool/Getty Images

Carlos III aprecia la madurez y estabilidad de Beatriz de York

Beatriz ha construido una vida familiar sólida y un perfil público respetado, pues tiene uno de los matrimonios más sólidos de la monarquía británica, y su faceta como madre y su estilo de vida equilibrado proyectan la imagen moderna y sobria que Carlos quiere para la institución.

Más allá de la estructura institucional, se dice que el rey siente un cariño genuino por Beatriz. Ha crecido viéndola como una joven amable, sensible y cercana, y con los años el lazo se ha fortalecido.

