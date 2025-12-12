Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson viven incómodo momento en el bautizo de su nieta Athena

Este viernes 12 de diciembre, la princesa Beatriz y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, bautizaron a su segunda hija, Athena, en la Capilla Real del Palacio de St James en Londres, tras su nacimiento el pasado mes de enero.

Los padres de Beatriz, Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson, asistieron al evento, marcando una de sus primeras reuniones familiares conjuntas desde que el rey Carlos III, despojó a su hermano menor de sus títulos reales a finales de octubre.

Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson en el bautizo de su nieta Athena

De acuerdo con medios internacionales, Andrés llegó al servicio en un Range Rover en una entrada lateral a los terrenos del palacio, el viernes por la mañana. Por otra parte, Sarah Ferguson llegó por separado más temprano.

Sin embargo, tanto Sarah como Andrés, estuvieron muy poco tiempo en el lugar, pues se reporta que ambos se habían retirado alrededor del medio día, hora local de Londres.

Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson en el bautizo de su nieta Athena Max Mumby/Indigo/Getty Images

Información previa al gran evento, aseguraban que en medio del escándalo, la princesa Beatriz se mostraba cercana a su madre, pero el vínculo con su padre es un poco más complicado.

Por otra parte, la presencia del ex príncipe Andrés en el bautizo de su nieta, no sería grata para el resto de invitados: “Será una ocasión real, pero todos temen la idea de ver a Andrés allí”.

El ex duque y la duquesa de York hicieron su última aparición con la realeza en el funeral de la duquesa de Kent el 16 de septiembre, un mes después, el rey Carlos III retiró los títulos a su hermano.

¿Quiénes fueron los invitados al bautizo de Athena, la hija de Beatriz de York?

Al parecer, el bautizo contó solo con la presencia de familiares directos y no hubo miembros de la realeza de alto rango.

Otros invitados incluyeron a la hermana de la princesa Beatriz, la princesa Eugenia, y su esposo, Jack Brooksbank, el cantante James Blunt y su esposa, Sofia Wellesley, quien según se dice es una de las madrinas de Athena.

Es una tradición real que los niños tengan varios padrinos y, según se informa, la princesa Nina de Grecia y Dinamarca también está entre las madrinas de Atenea.

