Suscríbete
Entretenimiento

Fátima Bosch lleva el look ideal para lucir como una Miss Universo esta Navidad

La Miss Universo, Fátima Bosch, acudió a la embajada de México en Washington, deslumbrando con un look sofisticado y perfecto para esta Navidad.

Diciembre 12, 2025 • 
Melisa Velázquez
El look invernal de Fátima Bosch que es ideal para esta Navidad

El look invernal de Fátima Bosch que es ideal para esta Navidad

Getty Images

La ganadora del Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, realizó una visita a la embajada de México en Washington, donde sostuvo un encuentro con el embajador mexicano, Esteban Moctezuma.

La modelo tuvo la oportunidad de hablar de sus futuras iniciativas, como parte de su labor como Miss Universo; sin embargo, su look sofisticado no pasó inadvertido, pues es el outfit ideal para lucir elegante esta Navidad.

Te podría interesar: Fátima Bosch recibe conmovedor mensaje de Ximena Navarrete por ganar Miss Universo 2025

Lo último:
Street Style - Berlin - July, 2024
Moda
El calzado comfy chic ideal para las +40 que se impone este verano 2025 (y combina con todo)
Julio 01, 2025
 · 
Natalia López Gómez
letizia portada.png
El gesto stylish de Letizia Ortiz que confirma la tendencia en cortes de pelo 2025
Julio 01, 2025
 · 
Natalia López Gómez

El look invernal de Fátima Bosch que es ideal para esta Navidad

La mexicana originaria de Tabasco,lució un traje estilo tweed de lana gruesa con estampado de espiga, conformado por chaqueta y falda, con botones vintage, que ha combinado con un top blanco de cuello alto, medias negras y botas altas.

Su beuty look se caracterizó por un maquillaje discreto y natural, mientras lucía su larga melena castaña suelta con suaves ondas.

Un look invernal que es elegante y sofisticado que es perfecto para lucir bella y cómoda en la oficina o en las fiestas navideñas.

Esta mañana en Washington, acudí a visitar la Embajada de México en Estados Unidos. Fue muy grato tener una plática enriquecedora con el Embajador. Siempre es un gusto saludarlo, agradezco su tiempo y la manera tan generosa en que comparte su conocimiento y visión”, expresó en su cuenta de Instagram.

El compromiso de Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025

Tras la visita de Fátima a la embajada de México en Estados Unidos, la cuenta oficial del certamen, compartió detalles de la labor de la mexicana como ganadora del certamen de belleza.

A través de su perfil de Instagram, compartieron un video donde se puede ver parte de la iniciativa de la mexicana:

Ella compartió su compromiso de toda la vida con causas sociales. Desde trabajar con migrantes y proteger a la mariposa monarca, hasta el acompañamiento a los niños con cáncer, labor que desempeña desde que tenía 14 años”, se lee en la publicación.

Fátima también hizo énfasis en su interés por involucrarse en iniciativas relacionadas con la violencia de género y el apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Fátima Bosch
Melisa Velázquez
Relacionado
Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson en el bautizo de su nieta Athena
Realeza
Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson viven incómodo momento en el bautizo de su nieta Athena
Diciembre 12, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El menaje del rey Carlos III sobre su diagnóstico de cáncer
Realeza
El rey Carlos III compartirá un importante mensaje sobre su diagnóstico de cáncer en televisión
Diciembre 12, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién es Senna Kowhai, la hija de Lady Davina Windsor?
Realeza
¿Más guapa que Kate Middleton? Senna, la hija de Lady Davina Windsor que cautivó en el concierto navideño
Diciembre 12, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Uñas rojas con dorado 5 diseños elegantes y navideños que sí rejuvenecen las manos.png
Belleza
Uñas rojas con dorado: 5 diseños elegantes y navideños que sí rejuvenecen las manos
Diciembre 11, 2025
 · 
Lily Carmona