Fátima Bosch lleva el look ideal para lucir como una Miss Universo esta Navidad

La ganadora del Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, realizó una visita a la embajada de México en Washington, donde sostuvo un encuentro con el embajador mexicano, Esteban Moctezuma.

La modelo tuvo la oportunidad de hablar de sus futuras iniciativas, como parte de su labor como Miss Universo; sin embargo, su look sofisticado no pasó inadvertido, pues es el outfit ideal para lucir elegante esta Navidad.

El look invernal de Fátima Bosch que es ideal para esta Navidad

La mexicana originaria de Tabasco,lució un traje estilo tweed de lana gruesa con estampado de espiga, conformado por chaqueta y falda, con botones vintage, que ha combinado con un top blanco de cuello alto, medias negras y botas altas.

Su beuty look se caracterizó por un maquillaje discreto y natural, mientras lucía su larga melena castaña suelta con suaves ondas.

Un look invernal que es elegante y sofisticado que es perfecto para lucir bella y cómoda en la oficina o en las fiestas navideñas.

“Esta mañana en Washington, acudí a visitar la Embajada de México en Estados Unidos. Fue muy grato tener una plática enriquecedora con el Embajador. Siempre es un gusto saludarlo, agradezco su tiempo y la manera tan generosa en que comparte su conocimiento y visión”, expresó en su cuenta de Instagram.

El compromiso de Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025

Tras la visita de Fátima a la embajada de México en Estados Unidos, la cuenta oficial del certamen, compartió detalles de la labor de la mexicana como ganadora del certamen de belleza.

A través de su perfil de Instagram, compartieron un video donde se puede ver parte de la iniciativa de la mexicana:

“Ella compartió su compromiso de toda la vida con causas sociales. Desde trabajar con migrantes y proteger a la mariposa monarca, hasta el acompañamiento a los niños con cáncer, labor que desempeña desde que tenía 14 años”, se lee en la publicación.

Fátima también hizo énfasis en su interés por involucrarse en iniciativas relacionadas con la violencia de género y el apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.

