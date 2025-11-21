Fátima Bosch recibe conmovedor mensaje de Ximena Navarrete por ganar Miss Universo 2025

El pasado 20 de noviembre se celebró el Miss Universo 2025 en el Impact Arena en Bangkok, certamen de belleza que le ha dado la corona por cuarta ocasión a México, pues con 25 años, la tabasqueña Fátima Bosch se coronó como la mujer más bella del mundo.

La emoción por el triunfo de Fátima ha continuado recorriendo el mundo, y entre las felicitaciones más especiales, ha destacado la de Ximena Navarrete, la mexicana que también ha hecho historia al coronarse en 2010.

Ximena Navarrete felicita a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025

Tras su paso por el Miss Universo y llevarse la imponente corona, Ximena se ha convertido en una de las mujeres más influyentes dentro del universo de la belleza, y en esta ocasión ha mostrado su felicidad y orgullo por el éxito de Fátima.

A través de la redes sociales, ha compartido su emoción y ha felicitado a la tabasqueña con un mensaje en sus historias de Instagram: “Felicidades Fátima Bosch ¡Tenemos cuarta!” escribió junto a una captura del momento exacto de la coronación.

Ximena Navarrete felicita a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025 Getty Images

El triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

El triunfo de Fátima se da en medio del escándalo que protagonizó días antes con uno de los organizadores más importantes del evento, Nawat Itsaragrisil, Director de Miss Universo Tailandia.

Nawat intentó humillar a la mexicana durante un evento previo a la final del certamen de belleza e incluso la calificó de tonta, pero no contaba con que la mexicana levantaría la voz para convertirse en un signo de empoderamiento femenino.

Tras llevarse la corona, Bosch escribió en su perfil de Instagram: “Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”.

Fátima Bosch se llevó la corona de Miss Universo 2025 demostrando que su triunfo no fue casualidad, sino el resultado de meses de disciplina, una imagen cuidadosamente construida y una historia que conectó profundamente con el público.