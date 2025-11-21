Mary de Dinamarca da cátedra de cómo lucir el atuendo invernal y navideño de forma elegante con 3 básicos

Con cada aparición pública, la reina Mary de Dinamarca confirma que es una de las royals con mejor dominio del estilo actual: moderno, práctico y siempre impecable.

Durante su reciente visita a una organización comunitaria en Ballerup, Mary volvió a demostrar que la elegancia no depende de tendencias pasajeras, sino de saber elegir y combinar básicos infalibles.

Su look invernal, compuesto únicamente por tres piezas clave, es una clase maestra para quienes desean vestir de forma cálida, navideña y refinada en esta temporada.

La soberana apostó por una fórmula que funciona en cualquier guardarropa Y que, además, estiliza y transmite sofisticación inmediata: un suéter de cuello de tortuga, un abrigo ceñido y un par de botas de gamuza. Tres elementos atemporales que, al unirse, dan como resultado el atuendo perfecto para la temporada de frío.

El suéter de cuello alto: un básico que define el porte invernal

El sueldo de cuello tortuga es uno de los pilares del estilo nórdico y Mary lo usa como pocas. En esta ocasión optó por un modelo completamente negro y de tejido fino, permitiendo que el cuello se adapte sin crear volumen excesivo o generar incomodidad. Esta prenda es un detalle clave para mantener una silueta estilizada bajo capas invernales, y es una inversión segura, pues combina con cualquier tipo de ropa: pantalones de vestir, jeans, faldas midi e incluso con abrigos más estructurados.

Abrigos ceñidos: estructura, color y elegancia en una prenda

El abrigo que llevó a Mary es un recordatorio de que las prendas exteriores son protagonistas de un look invernal. La reina apostó por un corte clásico, hombros suaves, caída limpia y un cinturón que marca la cintura sin rigidez.

Además, eligió un color que juega a favor del estilo navideño sin caer en lo aburrido: un verde esmeralda sobrio, sofisticado y con apariencia costosa.

Este tipo de abrigos funciona perfectamente en eventos formales, así como en actividades cotidianas de la temporada de frío. Gracias a su estructura definida, ayuda a estilizar la figura, aportando un aspecto pulido.

Las botas altas: el complemento perfecto

Si bien el calzado de la reina, parcialmente cubierto por sus pantalones en color café, se aprecia como un par de botas de gamuza, la realidad es que las botas de forma general son un básico que no puede faltar en nuestro clóset invernal. De tacón moderado y punta ligeramente afilada, el diseño que lució la reina aporta ese toque elegante y temático acorde al clima frío que a muchos nos gusta. Una excelente opción para lucir este calzado es también en su versión alta, pues combina con cualquier prenda, desde faldas hasta leggings, y son un básico que nunca pasará de moda, por lo que son la gran inversión que podemos hacer en el año.

Mary de Dinamarca confirma una vez más que la elegancia no está en complicarse, sino en perfeccionar los básicos que ya tenemos en el clóset. Tres prendas son suficientes para lograr construir un look invernal perfecto. Así que si buscas inspiración para esta temporada de frío, la fórmula de Mary es sin duda la apuesta más segura.