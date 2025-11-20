Suscríbete
Belleza

10 uñas navideñas sencillas y originales que arrasarán este invierno 2025

¿Quieres unas uñas lindas? Estas ideas de manicure son perfectas para ti, especialmente esta temporada.

Noviembre 19, 2025 
Karen Luna
uñas

GETTY IMAGES

A veces las fiestas llegan con tanta velocidad que lo único que queremos son ideas prácticas, lindas y que no tomen mil horas en el salón y sí, las uñas navideñas también pueden ser sencillas, originales y súper elegantes, sin caer en lo típico o en diseños complicados. Este invierno 2025 viene cargado de minimalismo, destellos sutiles y tonos fríos que se sienten modernos, pero también acogedores. Aquí te dejo las propuestas que seguro verás en Instagram, en Pinterest y, por supuesto, en tus reuniones decembrinas.

1. Rojo brillante

El clásico que nunca falla, pero en una versión moderna con un acabado ligeramente brillante. ¡Perfecto para looks elegantes sin esfuerzo!

2. Francesa plateada

La manicura francesa seguirá fuerte en 2025, pero con un twist metalizado. La punta plateada da un toque navideño sin perder la sofisticación.

3. Nude con glitter sutil

Para quienes aman lo discreto, un nude cálido con glitter muy fino es ideal. Se ve limpio, femenino y combina con todo.

4. Verde pino minimalista

Los tonos verdes oscuros serán tendencia este invierno. Llévalo en acabado crema o gel, sin adornos: la elegancia está en la sencillez.

5. Blanco nieve

El blanco puro vuelve cada Navidad, pero este año en acabados soft-matte. Es fresco, limpio y muy chic.

6. Doradas en efecto foil

El dorado sigue siendo protagonista en fiestas, sobre todo con un efecto foil dorado sobre base transparente da un toque festivo sin exagerar.

7. Chocolate brillante

Los tonos chocolate siguen ganando terreno en invierno con un brillo gel se vuelven cálidos, modernos y súper versátiles.

8. Detalles en estrellas

Si quieres un guiño navideño sin ser literal, las pequeñas estrellas metálicas en una base nude o transparente son un hit.

9. Negro con acentos plateados

El negro seguirá fuerte en 2025, especialmente con pequeños destellos plateados y es que es ideal para uñas cortas.

10. Rosa invierno

Un rosa frío, casi frost, será una de las sorpresas de la temporada. Dulce, femenino y totalmente en tendencia.

Estas 10 uñas navideñas son perfectas para quienes buscan algo bonito, actual y fácil de llevar. Lo mejor es que no necesitas ser experta ni pasar horas en el salón: son diseños prácticos, modernos y listos para arrasar este invierno 2025.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
