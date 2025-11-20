Suscríbete
Miss Jamaica sufre aparatoso accidente: así fue el momento de su caída durante Miss Universo 2025

Un tropezón grave en la pasarela preliminar desata preocupación por la salud de Gabrielle Henry, representante de Jamaica.

Noviembre 19, 2025 • 
Lily Carmona
Miss Jamaica sufre aparatoso accidente así fue el momento de su caída durante Miss Universo 2025.png

La modelo, doctora y representante de Jamaica sufrió una grave caída.

Instagram @officialgabriellehenry

Durante la ronda preliminar de vestidos de noche en Miss Universo 2025, la doctora Gabrielle Henry, Miss Jamaica, protagonizó un incidente que generó gran conmoción: sufrió una caída desde el escenario en pleno desfile. Inmediatamente, fue atendida por el equipo médico, retirada en camilla y trasladada a un hospital. Las fuentes oficiales del evento han informado que, aunque no sufría heridas de vida o muerte, permanece bajo observación para evaluar su recuperación.

¿Qué ocurrió en la pasarela?

El incidente tuvo lugar este 19 de noviembre de 2025, durante la Gala Preliminar del certamen celebrado en Bangkok, Tailandia. Según reportes, Gabrielle caminaba con un vestido largo color naranja cuando, al acercarse al final de la pasarela, dio un paso en falso y cayó por el borde del escenario.
Videos captados por asistentes muestran cómo el personal de producción reacciona de inmediato: médicos entran al escenario, la estabilizan y finalmente la retiran en camilla.

Estado de salud y atención médica

Tras la caída, Gabrielle fue trasladada de urgencia al Paolo Rangsit Hospital en Bangkok, donde médicos realizaron distintos estudios para descartar lesiones graves.
Miss Universe Jamaica Organisation emitió un comunicado señalando que no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida, aunque seguirán realizándose más exámenes para confirmar su recuperación completa.
Por su parte, el presidente de la organización Miss Universo, Raúl Rocha, visitó a la modelo en el hospital y aseguró que no tenía huesos rotos.

¿Quién es Gabrielle Henry?

Gabriel Henry tiene 28 años y, además de su papel como reina de belleza, es oftalmóloga. También es fundadora de “See Me Foundation”, una organización que promueve oportunidades económicas y educativas para personas con discapacidad visual en Jamaica.
Antes del incidente había hablado sobre su moción por representar a su país y disfrutar de la cultura y hospitalidad tailandesa durante su estancia.
Por supuesto que el accidente provocó una ola intensa de preocupación entre sus compañeras de certamen y fanáticos. Es por ello que desde la organización pidieron calma y mantenerse positivos para la recuperación de Gabrielle

La atención mediática también ha puesto el foco en la seguridad del escenario, pues algunos afirman que podría existir un “hueco” al final de la tarima, lo que habría contribuido al tropiezo.

La caída de Miss Jamaica en Miss Universo de 2025 fue un momento que recordó los riesgos inherentes a los concursos de belleza, especialmente cuando hay pasarelas elevadas en juego. Afortunadamente, las primeras evaluaciones médicas muestran que Gabrielle Henry no sufrió fracturas graves, pero su recuperación aún es monitoreada.

