Realeza

¿La rivalidad surgió en la infancia? Aseguran que el príncipe William siempre tuvo celos de su hermano Harry

Según personas cercanas a la Familia Real, la tensión entre el príncipe William y el príncipe Harry existía mucho antes de la llegada de Meghan Markle.

Enero 10, 2026 • 
Melisa Velázquez
La rivalidad del príncipe William y el príncipe Harry comenzó en la infancia

Getty Images

Para muchos, las diferencias entre el príncipe William y el príncipe Harry, comenzaron cuando se casó con Meghan Markle y decidió renunciar a sus deberes reales para mudarse a Montecito, California.

Sin embargo, fuentes cercanas a la Familia Real, y algunos expertos en realeza, aseguran que la rivalidad comenzó décadas antes, cuando los hijos de la princesa Diana y el rey Carlos III eran apenas unos adolescentes.

Muchos aseguran que la rivalidad comenzó desde que William y Harry eran muy pequeños, marcada por las claras diferencias entre ellos, pues el mayor siempre ha sido tratado como el futuro rey, mientras que el pequeño se ha sentido como la reserva.

Sin embargo, Ken Wharfe, quien trabajó durante 5 años como guardaespaldas de la princesa Diana, asegura que William siempre sintió celos de su hermano Harry, quien brillaba por su personalidad vivaz y extrovertida.

William probablemente estaba un poco celoso de Harry debido a su popularidad. Harry solía ser el chico popular del grupo. Era un personaje. Era un bromista , y a la gente le encantan los bromistas. Creo que Guillermo era un poco más reservado de niño, aunque ciertamente tuvo sus momentos”, explicó.

william harry reconciliacion

Getty Archivo

El conflicto que mantiene alejados la príncipe William y al príncipe Harry

Tras la muerte de la princesa Diana, los príncipes William y Harry tuvieron que mantenerse unidos, ambos compartían el dolor de haber perdido a su madre, y aunque se pudieron haber acercado más, su relación volvió a colapsar con la llegada de Meghan Markle a la Familia.

Testigos aseguran que Harry llegó a los golpes con William por defender a su entonces prometida de su hermano, quien la había calificado de: “difícil”, “maleducada” y “abrasiva”.

Finalmente, Meghan y Harry renunciaron a sus responsabilidades reales y se mudaron a Montecito, California, una brecha que los ha mantenido distanciados y que parece no terminará a corto plazo.

principe Wiliam Príncipe Harry
Melisa Velázquez
