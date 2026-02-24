Suscríbete
Realeza

¡Mary de Dinamarca se corta el pelo! Estrena el look más moderno y juvenil para mujeres de 50+

Mary de Dinamarca se suma a la tendencia de la melena midi con un renovado corte long bob que aporta frescura, modernidad y un aire sofisticado a su imagen.

Febrero 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
Mary de Dinamarca estrena nuevo corte de pelo long bob que rejuvenece y es tendencia en 2026

Getty Images

El pasado 21 de febrero, la reina Mary de Dinamarca fue anfitriona de la organización benéfica Día de la Ayuda Infantil en el Palacio de Federico VIII para vender los primeros boletos de lotería del año a la Reina con motivo del centenario de la Lotería de los Hermanitos.

Sin embargo, lo que ha captado las miradas es su transformación, la esposa del rey Federico ha lucido un nuevo corte de pelo que le sienta de maravilla y que es una de las tendencias más populares del 2026.

La reina Mary de Dinamarca, que había mantenido su melena larga durante todo el 2025, ha sorprendido al cortarlo ligeramente por debajo de los hombros con un estilo lob o bob long que está en tendencia en 2026.

La reina ha peinado su melena con suaves ondas, que aporta suavidad a sus rasgos, mientras proyecta una imagen más fresca y juvenil, tal y como ocurrió en 2018 cuando optó por un corte muy similar.

La longitud se ajusta perfectamente alrededor de su rostro y mandíbula, dándole un suave levantamiento y creando una silueta más moderna. Los rizos sueltos funcionan especialmente bien para mujeres mayores de 50 años porque aportan movimiento y ligereza, lo que ayuda a suavizar el look general sin parecer demasiado peinado”: aseguran los especialistas.

¿Por qué el nuevo corte de pelo de la reina Mary de Dinamarca es tendencia?

El corte midi se consolida como el equilibrio ideal entre largo y corto, destacando por su versatilidad y elegancia, y posicionándose como el gran protagonista en 2026, pues se caracteriza por su equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia, ideal para quienes buscan un nuevo look.

El long bob, también conocido como lob, se caracteriza por su versatilidad y adaptabilidad, es decir, puede peinarse de diferentes formas y es perfecto para todos los tipos de rostro, convirtiéndose en el gran favorito del 2026.

Mary de Dinamarca
Melisa Velázquez
