¿Se inspiró en Kate Middleton? Mary de Dinamarca conquista Lituania con el look de botas altas perfecto para invierno

Durante su reciente visita de Estado a Lituania, Mary de Dinamarca volvió a demostrar por qué es considerada una de las royals con mejor estilo y gusto por la moda en la actualidad. La reina apostó por un atuendo solemne, elegante y refinado, en el que no solo destacó su vestido floreado, sino también sus botas altas, logrando un atuendo que fue imposible evitar relacionar con otra fashion icon: Kate Middleton.

Mary de Dinamarca apuesta por un look invernal con toques florales

Para cumplir con su agenda oficial, la reina apostó por un look de tres piezas. A su llegada al clima nevado del Palacio Presidencial de Vilnius, Mary apostó por un abrigo largo en color negro, el cual combinó con una bufanda gris y una diadema en color negro Jane Taylor para decorar su peinado de ondas elegantes.

Sin embargo, la pieza que se robó los reflectores fue su conjunto azul marino jacquard, el cual contaba con una decoración de rosas blancas con follaje verde de Erdem que la hizo destacar con refinamiento y sofisticación gracias a que la pieza entalló su cintura resaltando su silueta.

Mary de Dinamarca se inspira en Kate Middleton

Aunque esta pieza también fue comparada con un estilo que la princesa de Gales lució en 2023, cuando asistió a la ceremonia del Día de la Commonwealth, pues la entonces duquesa de Cambridge también apostó por un conjunto de Erdem de estampado con flores, el cuales estilizó con unos stilettos negros y un sombrero de ala ancha para salir de la Abadía de Westminster, fueron sus botas largas las que nos recordaron a la estética que la ahora princesa ha elegido para sus más recientes apariciones públicas.

Kate Middleton en Commonwealth Day Service en la Abadía de Westminster, marzo 2023. Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

El toque invernal de Mary y un homenaje a Kate

Aunque el atuendo por completo de la reina fue digno de admiración, hubo un elemento que destacó y atrajo la atención: su calzado. Mary, en un guiño de estilo a Kate, apostó por las botas altas para complementar su look invernal, dejando claro que las faldas y/o vestidos pueden adaptarse a la perfección con calzado de diseño largo. Y es que recientemente hemos visto a Kate apostar por este estilo entre lo boho, pero formal, respetando una paleta neutra en tonos tierra, logrando atuendos icónicos y funcionales para la temporada otoño/invierno.

La elección de Mary no solo fue un acierto para protegerla de las bajas temperaturas de Lituania, sino que también fue una lección de estilo en la que la reina comprobó que este es el calzado infalible para un look elegante digno de la realeza.

Kate Middleton en un viaje reciente a Escocia luciendo su gabardina con botas altas. Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Mary de Dinamarca se robó los titulares del mundo al confirmar una vez más que su estilo es uno de los más inspiradores, posicionando su imagen como un referente de moda y estilo. Sin embargo, con su atuendo de botas altas, no solo nos dio el pretexto perfecto para salir a complementar nuestro clóset con este básico imperdible, sino que también aprovechó la ocasión para hacer dos guiños al estilo de otra gran figura: Kate Middleton.