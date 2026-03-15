¡Ni Kate Middleton, ni Lady Di! Ella es la princesa que usó el vestido de novia más caro

Cuando pensamos en vestidos de novia reales, es casi automático recordar los looks de Kate Middleton o la princesa Diana. Ambos marcaron la historia de la moda nupcial y fueron vistos por millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, aunque estos diseños fueron espectaculares, no son los más caros en la historia de la realeza.

La reina que llevó el vestido de novia más caro de la realeza

La mujer que usó uno de los vestidos de novia más caros en la historia de la realeza fue la reina Letizia de España, cuando se casó con King Felipe VI en 2004.

Su vestido fue diseñado por el reconocido diseñador español Manuel Pertegaz, uno de los grandes nombres de la alta costura. El diseño tenía una estética muy elegante y sobria: mangas largas, cuello alto estructurado y una cola de aproximadamente 4.5 metros.

Lo que realmente elevó su precio fue la intrincada decoración bordada con hilo de oro real, un detalle inspirado en antiguos trajes reales españoles. El vestido llegó a costar alrededor de 8 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los más caros jamás usados en una boda real.

Manuel Pertegaz, de entonces 86 años, diseñó el traje de novia de Letizia. Getty Images

Los vestidos de Kate Middleton y Lady Di también hicieron historia

Aunque el vestido de Letizia es considerado uno de los más costosos, otros diseños reales siguen siendo extremadamente famosos. Por ejemplo, el vestido de Kate Middleton, diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen, tuvo un costo estimado de 434 mil dólares en 2011, gracias a su encaje hecho a mano y su compleja confección.

Por su parte, el vestido de Lady Di, diseñado por David Emanuel y Elizabeth Emanuel, costó alrededor de 115 mil dólares en 1981, aunque su valor actual sería mucho mayor al ajustar la inflación.

A pesar de que ambos vestidos se convirtieron en íconos de la moda nupcial, ninguno alcanza el nivel de lujo del diseño usado por la reina española.

Ni Lady Di ni Kate Middleton tuvieron el vestido de novia más caro de la historia Getty Images

Por qué los vestidos de bodas reales son tan costosos

En muchos casos, estas piezas tardan meses en confeccionarse, incluyen bordados hechos a mano y utilizan telas históricas o técnicas de alta costura que elevan su valor.

Por eso, aunque los vestidos de Kate Middleton y Lady Di siguen siendo algunos de los más recordados del mundo, el impresionante diseño de Queen Letizia sigue ostentando el título del vestido de novia real más caro, una verdadera obra de arte hecha para uno de los días más importantes de la realeza.

