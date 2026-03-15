Premios Oscar 2026: Demi Moore roba miradas con espectacular vestido de plumas de Gucci.

La alfombra roja de los Premios Óscar estuvo llena de looks inolvidables, pero uno de los más comentados fue el de Demi Moore. La actriz apareció con un dramático vestido de plumas en tonos verde y negro, una apuesta atrevida que rápidamente se volvió uno de los outfits más fotografiados de la noche.

A sus más de cuatro décadas de carrera, Moore sigue demostrando que la moda puede ser una forma de expresión poderosa. Su llegada a la gala no solo atrajo la atención de fotógrafos y fans, sino que también la colocó entre las celebridades mejor vestidas de la ceremonia.

Un vestido de plumas que dominó la alfombra roja

Para esta edición de los Oscar, Demi Moore eligió un vestido personalizado de Gucci que destacó por su espectacular diseño. La pieza estaba cubierta de plumas iridiscentes en negro y verde, creando un efecto degradado.

El diseño strapless tenía una silueta alargada y elegante, mientras que las plumas se extendían desde el escote hasta el suelo, generando una textura visual muy llamativa. Algunos detalles del vestido incluso sobresalían en el escote, aportando un aire teatral que captó la atención de las cámaras.

Para completar el estilismo, la actriz añadió joyería de diamantes y esmeraldas, además de un beauty look clásico con delineado negro, labios suaves y su característico pelo oscuro liso. ¡El resultado fue un equilibrio perfecto entre glamour clásico de Hollywood!

Demi Moore sigue siendo un ícono de estilo

Aunque en esta edición no competía por un premio, Demi Moore asistió a la ceremonia como presentadora, reafirmando su presencia constante en la industria cinematográfica.

Su aparición también llega después de un momento importante en su carrera: el año pasado recibió una nominación al Oscar por su actuación en la película The Substance, un papel que generó conversación en Hollywood por explorar temas como la belleza, el paso del tiempo y la presión sobre las mujeres en la industria.

Por eso, verla regresar a la alfombra roja con un look tan llamativo fue especial para muchos fans, más allá del glamour, Moore ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de aceptarse y evolucionar con los años, algo que también refleja en sus elecciones de moda.

Uno de los looks más comentados de los Oscar 2026

Entre vestidos minimalistas, trajes clásicos y propuestas más arriesgadas, el vestido de plumas de Demi Moore logró destacar. Su combinación de color, textura y silueta convirtió el diseño de Gucci en uno de los momentos de moda más comentados de la noche.

Y es que si algo quedó claro en los Oscar 2026, es que Demi Moore sigue sabiendo cómo dominar una alfombra roja. Con un vestido dramático y una presencia segura, la actriz recordó por qué continúa siendo una de las figuras más elegantes de Hollywood.

