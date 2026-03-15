Premios Oscar 2026: Emma Stone impacta con vestido plateado efecto “liquid silver”

Hay vestidos que simplemente se ven bonitos… y otros que parecen hechos para brillar bajo cada flash. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Emma Stone apareció en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 con un espectacular vestido plateado que reflejaba la luz como si fuera metal líquido.

Desde los primeros minutos de su llegada, las cámaras no dejaron de seguirla. El vestido captaba la iluminación de una manera muy especial, creando ese efecto que muchos describieron como “liquid silver”, una tendencia que mezcla brillo intenso con una silueta elegante y muy limpia.

El vestido plateado de Louis Vuitton que captó todas las miradas

Para esta gala tan importante, Emma Stone apostó por un diseño de Louis Vuitton, firma con la que ha construido una relación muy cercana dentro del mundo de la moda.

El vestido tenía silueta columna y estaba completamente cubierto de lentejuelas plateadas, lo que generaba un brillo uniforme que cambiaba ligeramente dependiendo de la luz. Ese detalle hacía que el vestido pareciera moverse de forma fluida, casi como si fuera plata líquida.

El diseño también destacaba por su escote cuadrado y mangas cortas estructuradas, elementos que aportaban un aire moderno sin perder la elegancia clásica que suele caracterizar a la actriz.

Para equilibrar el brillo del vestido, el resto del look fue bastante minimalista con joyería discreta, maquillaje luminoso y un peinado natural que mantenía la atención en el diseño.

Emma Stone y su estilo elegante en las alfombras rojas

A lo largo de su carrera, Emma Stone ha demostrado que tiene un estilo muy claro cuando se trata de eventos importantes. No suele elegir diseños exagerados, pero sí piezas que destacan por su construcción, su silueta o su textura.

En una noche llena de vestidos voluminosos, transparencias y colores intensos, Emma Stone apostó por el brillo plateado con una estética sofisticada y limpia. El resultado fue un look que se sintió moderno, elegante y muy memorable.

Con ese vestido efecto “liquid silver”, la actriz volvió a demostrar que a veces un diseño sencillo, pero bien ejecutado, puede convertirse en uno de los grandes momentos de moda de los Oscar.

