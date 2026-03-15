Premios Oscar 2026: Kylie Jenner roba miradas con elegante vestido rojo al lado de Timothée Chalamet

Los Premios Óscar 2026 estuvieron llenos de glamour, pero uno de los momentos más comentados fue la llegada de Kylie Jenner. La empresaria apareció con un impactante vestido rojo ajustado, un look sofisticado que inmediatamente captó la atención de fotógrafos y fans.

Jenner asistió a la ceremonia para acompañar a su pareja, el actor Timothée Chalamet, quien estaba nominado a Mejor Actor por la película Marty Supreme. La pareja se ha convertido en una presencia constante durante la temporada de premios, y esta vez no fue la excepción.

El vestido rojo que dominó la alfombra roja

Para esta noche tan especial, Kylie Jenner apostó por un vestido rojo de silueta ceñida, una elección que resaltó su estilo glamuroso y elegante. El diseño destacaba por su corte halter, escote profundo y estructura ajustada, elementos que ayudaron a crear una silueta estilizada y muy llamativa.

El vestido también incorporaba un detalle tipo cut-out en el pecho, un elemento de diseño que añadió un toque audaz sin perder la elegancia propia de una gala como los Oscar. Este tipo de siluetas ajustadas y dramáticas han sido una constante en el estilo reciente de Jenner durante la temporada de premios.

En cuanto al estilismo, el look fue trabajado por los estilistas Alexandra Rose Grandquist y Mackenzie Grandquist, quienes han colaborado con Jenner en varios eventos importantes de alfombra roja.

La alfombra roja de los Oscar siempre deja looks inolvidables, y este año Kylie Jenner fue una de las protagonistas. CC/Instagram

Un look inspirado en el glamour clásico de Hollywood

El vestido rojo de Kylie también recordó a algunos fans al estilo del personaje animado Jessica Rabbit, famoso por su silueta dramática y vestidos escarlata. De hecho, la propia Jenner jugó con esa referencia en redes sociales al mostrar su look antes de la ceremonia.

Para completar el outfit, la empresaria optó por joyería de diamantes y un peinado con ondas voluminosas, logrando un equilibrio perfecto entre glamour clásico y sensualidad moderna.

Con su vestido rojo, Kylie Jenner volvió a demostrar que sabe cómo dominar una alfombra roja y en una noche llena de estrellas, su look terminó convirtiéndose en uno de los más comentados de los Oscar 2026.

