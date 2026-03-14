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Copper blonde: el tinte que usa Jennifer Aniston para disimular las canas con elegancia

Encontrar un tinte que cubra las canas y al mismo tiempo se vea natural no siempre es fácil. Sin embargo, Jennifer Aniston parece haber encontrado la fórmula perfecta.

Marzo 14, 2026 • 
Karen Luna
Jennifer aniston

Copper blonde: el tinte que usa Jennifer Aniston para disimular las canas con elegancia.

(Getty Images)

Hay colores de tinte que pasan de moda… y otros que se vuelven clásicos. El copper blonde es uno de esos tonos que están conquistando salones este año, y no es casualidad que muchas miradas se dirijan hacia Jennifer Aniston, quien durante años ha llevado variaciones de rubios cálidos con matices dorados y cobrizos que iluminan el rostro de forma muy natural.

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La actriz, famosa desde su época en la serie Friends, se ha convertido en una verdadera referencia cuando hablamos de coloración. De hecho, aunque muchos la identifican con su icónico rubio, ella misma ha revelado que su tono natural es más oscuro y que el rubio es resultado de la coloración.

¿Qué es el copper blonde y por qué favorece tanto?

El copper blonde es un rubio con matices cobrizos y dorados que aporta profundidad, además de brillo al color. No es un rubio demasiado claro ni un cobrizo intenso; más bien es una mezcla equilibrada que se ve elegante y muy favorecedora.

Por eso muchas celebridades lo adoptan, este tipo de tono crea dimensión en el pelo y evita que el color se vea plano, algo que suele ocurrir con los rubios muy claros o con tintes demasiado uniformes.

En el caso de Jennifer Aniston, su color suele lograrse con técnicas como balayage o highlights suaves, lo que permite mezclar su base más oscura con reflejos dorados y cobrizos para un efecto luminoso. El resultado es ese estilo relajado y sofisticado que parece casi “besado por el sol”.

Por qué el copper blonde ayuda a disimular las canas

Una de las razones por las que este tono está ganando popularidad es porque disimula las canas de forma muy elegante.A diferencia de los tonos oscuros o de los rubios muy fríos, los reflejos cálidos del copper blonde permiten que las canas se mezclen con el resto del color en lugar de contrastar demasiado.

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El éxito del estilo de Jennifer Aniston no está solo en el color, sino en cómo se trabaja. Sus estilistas suelen evitar un rubio uniforme, así que prefieren mezclar tonos cálidos, dorados y cobrizos, lo que crea movimiento y brillo.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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