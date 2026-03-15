Nicole Kidman deslumbra en los Premios Oscar 2026 con ajustado vestido que define la cintura a los 50

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 volvió a demostrar por qué es uno de los escenarios de moda más importantes del mundo. Entre las celebridades que más llamaron la atención estuvo Nicole Kidman, quien apareció con un sofisticado vestido ajustado que marcaba perfectamente la cintura, confirmando que su elegancia sigue siendo referencia en Hollywood.

La actriz australiana apostó por un diseño de Chanel, una firma con la que mantiene una estrecha relación dentro del mundo de la moda. Su look combinó glamour clásico con un toque contemporáneo, convirtiéndose rápidamente en uno de los más comentados de la noche.

Un vestido Chanel que resalta la silueta

Para esta edición de los Oscar, Nicole Kidman eligió un vestido ajustado que resaltaba su figura, con una estructura que acentuaba la cintura. Este tipo de cortes forman parte de una tendencia recurrente en la alta costura con diseños que equilibran elegancia minimalista con líneas que estilizan el cuerpo.

Para esta edición de los Oscar, Nicole Kidman eligió un vestido ajustado que resaltaba su figura. Getty Images

Nicole Kidman y su historia con la moda en la alfombra roja

Si algo ha demostrado Nicole Kidman a lo largo de su carrera es que sabe cómo dominar una alfombra roja. La actriz ha protagonizado algunos de los momentos más recordados de la moda en ceremonias de premios, apostando siempre por diseños elegantes y arriesgados a la vez.

Desde vestidos de colores intensos hasta piezas de alta costura, Kidman ha construido una reputación como ícono de estilo, capaz de transformar cada aparición pública en un momento memorable. Su relación con las grandes casas de moda también ha sido clave para consolidar esa imagen.

En una noche llena de glamour y celebridades, Nicole Kidman logró destacar gracias a un vestido que celebraba la elegancia clásica. Su diseño de Chanel, ajustado y con la cintura marcada, fue una de esas elecciones que demuestran que a veces la sofisticación está en los detalles.

