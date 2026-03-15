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Moda

Barbie Ferreira impacta en los Premios Oscar 2026 con su impresionante transformación

Entre los muchos looks que desfilaron en los Premios Oscar 2026, uno de los que más llamó la atención fue el de Barbie Ferreira.

Marzo 15, 2026 • 
Karen Luna
98th Annual Oscars - Arrivals

Barbie Ferreira impacta en los Premios Oscar 2026 con su impresionante transformación

Getty Images

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 dejó muchos momentos memorables, pero uno de los más comentados fue, sin duda, la aparición de Barbie Ferreira. La actriz estadounidense sorprendió con un impactante cambio físico y un look elegante que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y portales de moda.

Conocida por su participación en la serie juvenil Euphoria, Ferreira siempre ha sido una figura influyente dentro del mundo del estilo. Sin embargo, en esta edición de los Oscar llamó la atención por su nueva silueta y la seguridad con la que posó ante las cámaras.

El vestido azul que conquistó la alfombra roja

Para esta ocasión especial, Barbie Ferreira eligió un sofisticado vestido azul diseñado por GapStudio en colaboración con el diseñador Zac Posen. El diseño destacaba por su silueta elegante y estructurada, con un acabado brillante que captaba la luz de los flashes y resaltaba su figura.

El vestido combinaba un corte clásico con un aire moderno, algo que Zac Posen ha sabido perfeccionar a lo largo de su carrera. La pieza se ajustaba a la cintura y caía con una falda fluida que aportaba movimiento mientras la actriz caminaba por la alfombra roja.

El tono azul profundo también fue una elección acertada, ya que resaltó el estilo sofisticado de Ferreira y se convirtió en uno de los colores más fotografiados de la noche.

Una transformación que dio de qué hablar

Además del vestido, muchos fans notaron la transformación física de la actriz, quien ha sido abierta en diferentes momentos sobre su relación con la imagen corporal y la industria del entretenimiento. Aunque Ferreira siempre ha defendido la diversidad corporal dentro de la moda y el cine, su aparición en esta gala mostró una etapa diferente en su imagen pública.

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Entre glamour y moda, la aparición de Barbie Ferreira demostró que la alfombra roja sigue siendo un espacio donde el estilo y la personalidad pueden contar historias poderosas.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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