¿Dónde está Sarah Ferguson ahora? El misterio crece mientras Beatrice y Eugenie siguen viviendo en propiedades reales

En los últimos meses, una pregunta ha empezado a circular cada vez con más fuerza entre quienes siguen a la familia real británica: ¿dónde está exactamente Sarah Ferguson? La exesposa del príncipe Prince Andrés ha desaparecido prácticamente del ojo público, y su paradero sigue generando curiosidad.

Mientras tanto, sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, continúan manteniendo residencias dentro de propiedades reales, lo que ha añadido todavía más atención mediática al momento complicado que atraviesa la familia.

El paradero de Sarah Ferguson sigue siendo un misterio

De acuerdo con reportes recientes de medios internacionales, Sarah Ferguson no ha sido vista públicamente desde finales de 2025, lo que ha alimentado todo tipo de especulaciones sobre dónde se encuentra actualmente.

Fuentes cercanas señalan que la exduquesa podría estar fuera del Reino Unido, pasando temporadas en centros de bienestar en lugares como Suiza o Irlanda mientras se mantiene alejada de la presión mediática.

Su ausencia ocurre en medio de un periodo particularmente delicado para su familia, especialmente después de los problemas legales de su exmarido, Prince Andrew, que volvieron a colocar el apellido York en el centro de la conversación pública.

Aunque Ferguson no enfrenta acusaciones formales, su nombre también ha aparecido en documentos relacionados con el caso Epstein, lo que ha contribuido a que decida mantener un perfil bajo por ahora.

Sarah Ferguson, duquesa de York. GETTY IMAGES

Beatriz y Eugenia mantienen sus hogares en propiedades reales

Mientras el paradero de su madre sigue sin confirmarse públicamente, las princesas mantienen residencias dentro de palacios vinculados a la monarquía británica.

Beatriz conserva un apartamento en St James’s Palace, aunque pasa gran parte del tiempo en Oxfordshire con su familia. Eugenie, por su parte, mantiene Ivy Cottage en Kensington Palace, aunque actualmente vive principalmente en Portugal con su esposo y sus hijos.

Estos arreglos forman parte de acuerdos privados relacionados con su padre y permiten que ambas princesas mantengan presencia dentro del entorno real, incluso en medio de la polémica familiar.

Un momento delicado para la familia York

En medio de todo esto, la familia York atraviesa uno de los periodos más complejos de su historia reciente. La detención de el príncipe Andrés y el escrutinio público han provocado que sus hijas se mantengan más discretas en los actos oficiales y en la vida pública.

Por ahora, el mayor misterio sigue siendo Sarah Ferguson, nadie ha confirmado oficialmente dónde está viviendo ni cuándo volverá a aparecer en público.

