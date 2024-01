Así fueron las primeras palabras de Sarah Ferguson tras ser diagnosticada con cáncer de piel

En los últimos días, la Familia Real Británica ha sido sacudida de malas noticias ya que la salud de varios de sus miembros se ha visto afectada, y a esta lista se suma Sarah Ferguson, ya que recientemente le fue detectado un melanoma relacionado a una forma de cáncer de piel.

Este lamentable diagnóstico viene seis meses después de que la duquesa de York recibiera un tratamiento por un cáncer de mama.

Asimismo, la detección del melanoma fue posible porque su dermatólogo le pidió que se le extirparan varios lunares al mismo tiempo que se sometía a una cirugía reconstructiva tras su mastectomía, y luego de analizarlos, se confirmó que uno de ellos era cáncer.

Las primeras palabras de Sarah Ferguson tras su diagnóstico de cáncer de piel

Luego de que se diera a conocer la noticia, la misma Ferguson expresó sus primeras palabras. “Me he estado tomando un tiempo para mí, ya que me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, mi segundo diagnóstico de cáncer dentro de un año después de que me diagnosticaran cáncer de mama este verano y me sometieran a una mastectomía y cirugía reconstructiva”, dijo en un post a través de sus redes sociales.

Sara Ferguson había sido sometido a un tratamiento por cáncer de mama en junio del año pasado Instagram

También, la madre de las princesas Beatriz y Eugenia agradeció a la clínica MAYRLIFE, así como al gran trabajo de los médicos que la han ayudado en su recuperación y a su dermatólogo, pues gracias a su “gran vigilia” han podido detectar la situación de manera oportuna. Mientras tanto, Sarah ya se encuentra en casa, descansando y acompañada de su familia, como ella misma lo contó en su publicación de Instagram.

Por otro lado, reconoció que “otro diagnóstico de cáncer ha sido un shock” para ella, sin embargo, se mantiene con un buen ánimo y está “agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo” que ha recibido.

Además, Sarah Ferguson recalcó lo importante que es la prevención, por lo que invita a las personas a estar muy al pendiente de sus lunares. “Creo que mi experiencia subraya la importancia de comprobar el tamaño, forma, color y textura y la aparición de nuevos lunares que pueden ser un signo de melanoma e instar a cualquiera que esté leyendo esto a ser diligente”, se lee en su post.

Por último, hay que recordar que el melanoma es una forma de cáncer de piel, por lo que la ex nuera de la reina Isabel será sometida a más investigaciones para asegurar que ha sido detectado en una etapa temprana.