Aseguran que el príncipe Harry estaría arrepentido de su ruptura con la Familia Real por este doloroso motivo

El príncipe Harry podría estar atravesando un momento de arrepentimiento profundo por su decisión de renunciar a sus deberes reales, y que ello lo habría llevado a vivir una especie de ‘exilio’, según lo que reveló un experto en realeza.

¿El príncipe Harry está arrepentido de haber renunciado a la realeza?

De acuerdo con lo que señala Fox News Digital del columnista señala Richard Fitzwilliams, el duque de Sussex “se arrepiente de algunos aspectos” ya que ello le habría provocado que se alejara de sus amistades más cercanas y de la Familia Real. “Parece haber perdido el contacto con muchos de sus amigos y, por supuesto, existe una ruptura con la realeza”, enfatizó.

En tanto que Fitzwilliams también sugiere que este sentimiento de arrepentimiento podría verse intensificado a raíz de su esposa, Meghan Markle, ya que es ella la que ha tenido un gran éxito. “En los últimos meses, ha sido Meghan quien ha liderado el negocio”, indicó. “Su lanzamiento de productos de estilo de vida ha contado con el apoyo de Netflix”, subrayó.

El príncipe Harry y Meghan Markle viven en Estados Unidos desde 2020 Getty Archivo

Mientras que, según este experto, aunque Harry ha recibido un par de premios, “el hecho de que 76.000 personas firmaran una petición” para que no recibiera el Premio Pat Tillman “fue una advertencia de que muchos estadounidenses ven a la pareja con desdén”.

En tanto que la experta en realeza Hilary Fordwich también sugiere que el hijo menor de Carlos III no estaría contento con su vida en Estados Unidos y que, incluso, extrañaría los viejos tiempos en el Reino Unido.

“Nada de lo que ha hecho le ha proporcionado satisfacción a largo plazo, independencia, o ha recibido un apoyo universal, de lo contrario se habría mantenido”, apuntó. “Quienes lo conocen dicen que extraña su hogar y se siente fuera de lugar en California. Su círculo social en California es aún más limitado, lo que le hace extrañar a sus viejos amigos, quienes evitan visitarlo, así como a sus contactos militares”, puntualizó.

El príncipe Harry desea reconciliarse con Carlos III

Aunque lo más es seguro es que los duques de Sussex no tengan planeado regresar al Reino Unido en el corto plazo, al menos, Harry sí parece estar abierto a un acercamiento, especialmente con su padre, el rey Carlos III, ya que reconoció que actualmente no ha hablado con él.

“Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando”, dijo en mayo pasado a la BBC tras perder el recurso de apelación para recuperar su seguridad policial en el Reino Unido. “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por el tema de la seguridad, pero estaría bien que nos reconciliáramos”, enfatizó.

Por último, con estas declaraciones es evidente que Harry enfrenta un dilema personal muy grande, pues ello, además, le ha obligado a dejar atrás la realeza y le ha costado la protección oficial, los lazos con su familia y la conexión con su pasado. Sin embargo, solo el tiempo dirá si el duque se mantiene firme o si, en el futuro, pone fin a su ruptura con la realeza.