Así son los productos de la marca de Meghan Markle (de los que se agotaron a los que vendrán)

Meghan Markle demuestra una vez más su capacidad para generar impacto mediático y comercial. Su nueva marca de estilo de vida , denominada “As Ever”, ha tenido un debut espectacular, con sus primeros productos agotándose en un tiempo récord tras su lanzamiento el pasado 2 de abril. Desde mermeladas artesanales hasta mezclas para elaborar crepas, la acogida por parte del público ha sido masiva, para dejar los estantes virtuales vacíos en cuestión de minutos.

¿Qué productos se venden en “As Ever”?

Los primeros artículos de “As Ever” fueron ocho en total, y abarcan desde alimentos hasta elementos decorativos. Entre los más populares se encuentra la crema de frambuesa, elaborada según una receta de Meghan, este frasco fue uno de los primeros en agotarse.

La línea inicial de productos ofrecidos por “As Ever” incluye:

Crema de frambuesa en envase de recuerdo: Una exclusiva confitura, que no se define simplemente como una mermelada, está inspirada en una receta casera de Meghan Markle, elaborada con frambuesas, azúcar de caña pura orgánica y un toque de limón. Se presenta en un envase diseñado para ser reutilizado como recuerdo.

en envase de recuerdo: Una exclusiva confitura, que no se define simplemente como una mermelada, está inspirada en una receta casera de Meghan Markle, elaborada con frambuesas, azúcar de caña pura orgánica y un toque de limón. Se presenta en un envase diseñado para ser reutilizado como recuerdo. Chispas de flores : Una mezcla de pétalos comestibles secos de rosa, caléndula, aciano azul y flores de hibisco, pensada para añadir un toque decorativo y sorprendente a los platos.

: Una mezcla de pétalos comestibles secos de rosa, caléndula, aciano azul y flores de hibisco, pensada para añadir un toque decorativo y sorprendente a los platos. Miel de flores silvestres, edición limitada con panal : Una miel inspirada en la afición de Meghan Markle por la apicultura en su hogar de Montecito, con notas florales y un trozo de panal en su interior.

: Una miel inspirada en la afición de Meghan Markle por la apicultura en su hogar de Montecito, con notas florales y un trozo de panal en su interior. Té herbal con limón y jengibre : Una mezcla relajante y refrescante de trozos de jengibre orgánico, limoncillo orgánico, cáscara de limón orgánico, raíz de regaliz orgánico y hierbabuena orgánica.

: Una mezcla relajante y refrescante de trozos de jengibre orgánico, limoncillo orgánico, cáscara de limón orgánico, raíz de regaliz orgánico y hierbabuena orgánica. Té herbal de hibisco : Un té elaborado con flores de hibisco, conocido por su sabor suave y ligeramente ácido.

: Un té elaborado con flores de hibisco, conocido por su sabor suave y ligeramente ácido. Té herbal de menta: Un té refrescante hecho con hojas de menta orgánica.

Un té refrescante hecho con hojas de menta orgánica. Mezcla para crepes: Inspirada en las crepas de los cafés parisinos, esta mezcla permite preparar crepas dulces o saladas fácilmente. Contiene harina de trigo enriquecida, leche descremada en polvo, vainilla en polvo, azúcar de caña granulada y sal.

Inspirada en las crepas de los cafés parisinos, esta mezcla permite preparar crepas dulces o saladas fácilmente. Contiene harina de trigo enriquecida, leche descremada en polvo, vainilla en polvo, azúcar de caña granulada y sal. Mezcla para galletas de mantequilla con chispas de flores: Una mezcla para preparar deliciosas galletas de mantequilla que incluye un paquete de las exclusivas chispas de flores de “As Ever”.

Los precios de estos productos oscilaban entre los $9.00 y los $28.00 dólares, entre los cuales la miel de flores silvestres es el artículo más costoso de esta primera colección.

¿Qué productos agregará Meghan Markle a su marca?

En su web oficial, “As Ever” anuncia que incorporará próximamente la crema de frambuesa. Esta delicia de la infancia de Meghan tendrá un valor de 9 dólares.

Además, este 1 de julio lanzará el primer vino rosado, bajo el nombre de “Napa Valley rosé”.

¿Cómo fue el lanzamiento de la marca “As Ever” de Meghan Markle?

El debut de “As Ever” llegó después de meses de expectativa y una transición de nombre, luego de que la marca originalmente fuera registrada como “American Riviera Orchard”. El lanzamiento se realizó desde Estados Unidos y coincidió con la promoción de su programa en Netflix, “Con amor, Meghan”, una serie centrada en su estilo de vida y visión personal del hogar. En este contexto, los productos mostrados en pantalla y en redes sociales estuvieron finalmente disponibles para el público , aunque solo por poco tiempo debido al alto nivel de demanda.

El anuncio oficial fue realizado a través del perfil de Instagram @aseverofficial, que en cuestión de días superó los 2.6 millones de seguidores. Meghan celebró el logro con una publicación emotiva en la que agradeció el apoyo al señalar: “Puede que nuestros estantes estén vacíos, ¡pero mi corazón está lleno! Se agotaron en menos de una hora… Esto es solo el comienzo”.

¿Por qué se agotaron tan rápido los productos de Meghan Markle?

La combinación entre la imagen pública de Meghan Markle, la curaduría estética de su marca y su historia personal con cada artículo, provocó un efecto inmediato entre sus seguidores. La línea ofrece productos que apelan a lo artesanal, lo casero y lo elegante, con énfasis en ingredientes naturales y diseños reutilizables. Desde mermeladas hechas según recetas caseras hasta tés de hierbas orgánicas, la propuesta generó identificación con un estilo de vida sofisticado pero accesible.

En redes sociales y medios especializados, los productos de “As Ever” recibieron atención incluso antes de su disponibilidad oficial, lo que provocó un fenómeno de compra masiva una vez que salieron al mercado. A ello se suman los consejos personales de Meghan, incluidos en cada producto, lo que refuerza el componente aspiracional y cercano de la marca.

¿Qué papel juega el estilo de vida de Meghan Markle en el concepto de As Ever?

As Ever no solo es una marca; también funciona como una extensión del universo personal de Meghan Markle. Inspirada en su vida familiar en Montecito, California, la línea refleja su pasión por la cocina, el cultivo casero y el entretenimiento íntimo. En su página web, Meghan describe cómo todo comenzó “como un pequeño frasco de conservas hirviendo en la cocina” y cómo esa experiencia inicial se transformó en una colección para “sorprender y deleitar el día a día”.

¿Qué dijo Meghan Markle ante el éxito en la venta de sus productos?

La reacción de Meghan Markle al éxito de “As Ever” fue de total agradecimiento. En redes sociales expresó su sorpresa y emoción por la respuesta de los consumidores. En su newsletter, dirigida a los suscriptores de la marca, escribió: “Espero que cuando veas lo que he trabajado para crear esto te sientas animado al saber que, sea lo que sea que la vida te traiga, tú también puedes hacerlo”.

De izquierda a derecha: Crema de frambuesa, Mezcla para galletas de mantequilla con chispas de flores, Chispas de flores, Mezcla para crepes, Té herbal de menta, Té herbal de hibisco, Té herbal con limón y jengibre y Miel de flores silvestres, de “As Ever” ASEVER.COM

Para Meghan, “As Ever” representa una declaración de principios: la búsqueda de lo cotidiano con belleza, intención y calidez. Aunque por ahora los productos solo están disponibles en Estados Unidos, la marca ha anticipado que buscará expandirse internacionalmente en el futuro próximo.