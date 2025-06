El sutil guiño de la marca de Meghan Markle a Lady Di con este lanzamiento

A principios de abril, Meghan Markle debutó como empresaria con su marca de estilo de vida As Ever. Mientras que hace unos días la duquesa de Sussex anunció nuevos productos para su negocio. Sin embargo, ha llamado la atención que precisamente uno de estos artículos será lanzado en una fecha que, para algunos, sería considerado un guiño a Lady Di.

Meghan Markle lanzará su propio vino

Fue a través de las redes sociales de su marca que Meghan informó que lanzará un vino el próximo 1 de julio, una fecha cargada de simbolismo para la familia Sussex ya que ese día hubiese sido el cumpleaños número 64 de la fallecida princesa Diana.

Sin embargo, este no es el único acontecimiento que la pareja conmemoraría ese día, pues también fue justo en esa fecha en que Meghan y el príncipe Harry iniciaron su historia de amor en 2016, según relata el propio duque en su libro Spare, publicado en 2023. De ahí que la prensa, especialmente medios como People, especulen que la fecha la escogida no sea casualidad.

Meghan Markle lanzará al mercado su propio vino a inicios de julio

En cuanto al producto, se trata de la introducción de un vino rosado bajo la marca de As Ever, con notas de frutas y elaborado con uvas de Napa Valley, una región del norte de California famosa por sus viñedos. Además que este lanzamiento representa un paso más para posicionar su emprendimiento.

Actualmente, entre la oferta de productos que se pueden encontrar son tés, mermeladas, miel y mezclas para repostería. En tanto que la elección de un rosé californiano de Napa Valley refuerza el perfil minimalista, veraniego y sofisticado que busca Meghan para su proyecto.

¿Qué otros planes tiene Meghan Markle?

Por otro lado, anterior al anuncio de su nueva botella de vino, The Sun reveló hace unas semanas que Meghan solicitó registrar la marca “As Ever” bajo la categoría de “servicios de hospitalidad”, algo que abarca alojamientos, restaurantes y turismo.

Además de su propia marca, la duquesa de Sussex cuenta con una serie en Netflix sobre cocina y un podcast

Si bien esto no significa que vaya a construir un hotel con el nombre de su marca, lo cierto es que este movimiento sí abriría la puerta legal para que en un futuro pudiera realizarlo. Además que ello le brindaría una amplia gama de opciones, como abrir un café o restaurante en donde se sirvan productos de As Ever.

Mientras tanto, estos movimientos de la exactriz de Suits parecen ser una pieza más en la construcción de una visión más ambiciosa: la de un imperio sensorial que mezcle el recuerdo, lo emocional y el emprendimiento con el toque cálido y curado de Meghan. Sin embargo, solo el tiempo dirá si sus planes se concretan o no.