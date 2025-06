Estos son los nuevos planes de Meghan Markle para ampliar su marca de estilo de vida

Meghan Markle estaría en planes de ampliar su marca de estilo de vida, As Ever, más allá del mundo de la gastronomía y el entretenimiento casero: ahora buscaría introducirla en el sector de la hospitalidad, según información de la prensa británica.

¿Qué hizo Meghan Markle con su marca As Ever?

De acuerdo con The Sun, Meghan solicitó registrar la marca “As Ever” bajo la categoría de “servicios de hospitalidad”, la cual abarca alojamientos, restaurantes y turismo. Y si bien ello no quiere decir que abrirá un hotel mañana mismo, lo cierto es que esto sí abre la puerta legal para hacerlo en el futuro.

Aunque nada de ello está confirmado, este movimiento podría ampliar la marca de la exactriz de Suits a una amplia gama de opciones, como un hotel boutique o posada. Incluso, podría abrir un café o restaurante en donde se sirvan productos de As Ever.

Meghan Markle lanzó en abril de este año su marca de estilo de vida “As Ever” (Getty Images)

Mientras que el experto en relaciones públicas y branding Jack Izzard, de Gallia Communications, dijo a The Sun que esta solicitud de marca registrada no está tan alejada de lo que actualmente ofrece Markle con su marca."En términos de posicionamiento, no está a un millón de millas de donde está As Ever”, señaló. “Se está posicionando como una anfitriona estrella, una realeza californiana que hace que sus invitados se sientan bienvenidos”, indicó.

Sin embargo, Izzard también sugiere que si Meghan decide introducir su marca a la industria de la hospitalidad, ello significaría un reto mucho mayor y con más riesgos. “El problema que potencialmente va a tener es que dirigir un negocio de hostelería requiere un conjunto de habilidades completamente diferente”, enfatizó. “Una noche en un B&B de As Ever costará varios cientos de libras. Si la cosa se pone fea, eso va a estallar”, refutó.

El camino de Meghan Markle como empresaria

Por otro lado, recordemos que la duquesa de Sussex lanzó su marca de estilo de vida a principios de abril con productos como mermeladas, mezclas para crepas y más, mismos que se agotaron en menos de una hora. Mientras que recientemente pausó el lanzamiento brevemente para asegurar que la producción y calidad de los productos fueran escalables, según explicó la misma Meghan en su podcast Confessions of a Female Founder.

Además de este proyecto, la esposa del príncipe Harry estrenó su serie en Netflix, “With Love, Meghan”, en donde también promocionó algunos de los productos de su marca. Y si bien esta producción fue sumamente criticada por expetos en contenido televisivo, ha sido bien recibida por la audiencia, al igual que su emprendimiento.

En cualquier caso, el mensaje de Meghan con este movimiento legal es claro: As Ever no se limitará a frascos y contenido, sino que buscará ofrecer toda una experiencia completa. Mientras tanto, solo queda esperar el rumbo que tomará la marca de la duquesa en los próximos meses.