5 mechas balayage inspiradas en los 90 que estarán de moda todo el 2025 por su efecto rejuvenecedor

Las tendencias de los años noventa no solo están de vuelta en el mundo de la moda, el maquillaje o la nostalgia del entretenimiento, también han alcanzado el mundo del pelo. Y es que no solo podemos verlas en accesorios como las pinzas de flores o mariposas, sino también en las técnicas de decoloración.

Una de las técnicas más pedidas en los salones de belleza son las mecha balayage, las cuales están agregando un toque retro que como plus agregan luminosidad al rostro, ayudándolo a lucir natural y fresco.

La razón del éxito de las mechas balayage inspiradas en los 90 es que son una técnica de decoloración que aporta dimensión al pelo sin la necesidad de recurrir a técnicas de decoloración extremas.

Mechas balayage caramelo con raíces oscuras

Las raíces oscuras sin duda alguna son un clásico noventero, ¿quién no recuerda con cariño este estilo?, pues buenas noticias: ¡está de regreso! Esta técnica consiste en aclarar el pelo de medios a puntas con tonos caramelo que permitan lograr un contraste con las raíces que son más oscuras. El efecto que provocan estas mechas es muy natural y favorecedor para aquellas que buscan un cambio de imagen que no comprometa el color base de su pelo natural.

Mechas chunky

Si fuiste (o eres) fanática de Rachel de Friends, esta es la versión renovada de aquel icónico look de Jennifer Aniston. Las chunky actuales buscan ser menos intensas que las de la década de los 90, pero tratan de conservar el contraste de pelo entre los tonos claros y oscuros. Estas mechas son ideales para enmarcar el rostro y son las mejores amigas de los cortes con capas.

Las raíces oscuras sin duda alguna son un clásico noventero que vuelve con fuerza este 2025. Pixabay

Balayage con tonos miel

En los 90, el tono miel fue uno de los colores más icónicos y característicos de la época. En este 2025 este tono vuelve a posicionarse como el compañero ideal de las melenas que desean lograr un efecto dorado en el pelo. Este estilo de coloración es perfecto para aquellas personas que tienen pieles cálidas y buscan un efecto sofisticado que no requiera de tanto mantenimiento.

Balayage cobrizo

Para finales de la década de los 90, el pelo cobrizo comenzó a posicionarse en el radar de las mujeres. Hoy en día, este color sigue siendo uno de los consentidos y la alternativa para lucirlo es sobre mechas balayage. Esta técnica favorece a las pieles claras, especialmente a aquellas personas que poseen ojos claros, pues hacen un contraste muy interesante.

Face framing con balayage

Aunque esta es una técnica más moderna, su inspiración viene de finales de los 90 y principios del 2000. Sin embargo, en la actualidad apostar por ellas en un look aporta modernidad con un toque de nostalgia. Estas mechas también son perfectas para crear luminosidad sobre el rostro, además son compatibles con cualquier base de color de pelo.

Las mechas balayage inspiradas en los noventa son la mezcla perfecta entre modernidad y un aire retro, no solo te ayudarán a iluminar el rostro, también son la alternativa perfecta para aquellas que desean un cambio de look que no comprometa tanto la salud del pelo.