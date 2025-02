Meghan Markle se enfrenta a un nuevo reto luego de que le impusieron una contundente prohibición a su nueva marca

La controversia no cesa para Meghan Markle, a quien recientemente se prohibió comercializar ropa bajo su nueva marca “As Ever” debido a que ya existe una firma de moda con ese nombre.

De acuerdo con el diario The Mirror, el parecido de la firma de la duquesa de Sussex con el minorista de origen chino de bajo presupuesto le impedirá a la exiliada royal ingresar a la industria de la moda, al menos bajo ese nombre.

El medio citado afirma que, según los documentos, el equipo legal de la duquesa de Sussex presentó una solicitud de marca registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) en octubre de 2022. La presentación buscaba la aprobación para vender una gama de productos, incluidos delantales, mermeladas, golosinas para perros y ropa, bajo la marca ‘As Ever’.

Meghan Markle ha ido revelando nuevos detalles de su marca “As Ever” @meghan

“Sin embargo, en julio de 2023, la USPTO emitió un fallo exhaustivo de 145 páginas que denegó parcialmente la solicitud de marca registrada. Los funcionarios determinaron que el nombre de marca propuesto por Meghan se parecía demasiado a ASEVER, una marca de ropa con sede en Shenzhen que abastece a importantes minoristas como H&M”, continúa The Mirror.

Fue entonces que, citando la “categoría de ropa Clase 25", la USPTO devolvió la solicitud a los representantes legales de Meghan, rechazando explícitamente el registro debido al potencial de confusión del consumidor.

¿Qué otros obstáculos había enfrentado Meghan Markle con su nueva marca?

De acuerdo con el Daily Mail, anteriormente Meghan Markle ya había enfrentado un grave problema relacionado con su marca de estilo de vida, es por ello que su lanzamiento se ha retrasado tanto.

Anteriormente, la Oficina de Patentes había rechazado la solicitud de la duquesa para el registro de la firma debido a que a las empresas no se les permite registrar ubicaciones geográficas, incluido el apodo de la costa que rodea la casa de los Sussex en Santa Bárbara, California: “la Riviera Americana”.

Por lo tanto, Meghan se dio por vencida y cedió ante la ley, cambiando el nombre de su empresa.

“As ever” no podrá comercializar ropa

¿Cómo anunció Meghan Markle el cambio de nombre de su marca?

“Estoy emocionada de presentarles As Ever, una marca que creé y en la que puse todo mi corazón. ‘As ever’ significa ‘como siempre ha sido’ o algunos incluso dicen ‘de la misma manera que siempre’ ”, anunció la duquesa por medio de un video de Instagram.

“Si me han seguido desde mis días de creación de The Tig, sabrán que esto no podría ser más cierto para mí. Este nuevo capítulo es una extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje de amor, entrelazando hermosamente todo lo que aprecio: la comida, la jardinería, el entretenimiento, la vida reflexiva y la búsqueda de alegría en lo cotidiano”, continuó Meghan en su anuncio.

“Seguiré compartiendo detalles detrás de escena con ustedes aquí a medida que nos preparamos para el lanzamiento, y no puedo esperar a que tengan en sus manos todo lo que hemos estado creando. Les envío mucho amor”, finalizó.