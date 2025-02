Meghan Markle eligió su primera cuenta para seguir en Instagram: descubre de cuál se trata

Fue a principios de 2025 cuando Meghan Markle decidió volver a Instagram, esta vez con el usuario @meghan. Sin embargo, a pesar de que tiene casi dos meses que la duquesa volvió a estar activa en redes sociales, hasta el momento no había seguido ninguna cuenta, por lo que su número de ‘seguidos’ permanecía en 0.

Ahora, la esposa del príncipe Harry ha decidido romper con la racha de no seguir a nadie y ha optado por dar ‘follow’ a la cuenta empresarial de su nueva marca de estilo de vida, la cual lleva por nombre “As ever”.

Meghan Markle ya sigue a una cuebta en Instagram

La nueva cuenta de la marca de Meghan puede encontrarse con el usuario @aseverofficial y hasta el momento cuenta con una sola publicación, la cual muestra una elegante mesa de desayuno servida. “Estás cálidamente invitado: As Ever, llega la primavera de 2025”, se lee en la descripción de la instantánea.

¿Qué es ‘As Ever’, la cuenta de Instagram que acaba de seguir Meghan Markle?

Fue el pasado martes 18 de febrero cuando la duquesa de Sussex decidió anunciar por medio de un video el nuevo nombre de su marca de estilo de vida, dejando atrás sus intenciones de bautizar a su firma como “American Riviera Orchard”

“Estoy emocionada de presentarles As Ever, una marca que creé y en la que puse todo mi corazón. ‘As ever’ significa ‘como siempre ha sido’ o algunos incluso dicen ‘de la misma manera que siempre’ ”, anunció la duquesa por medio de un video de Instagram.

“As ever” es el nuevo nombre de la marca de estilo de vida de Meghan Markle.

“Si me han seguido desde mis días de creación de The Tig, sabrán que esto no podría ser más cierto para mí. Este nuevo capítulo es una extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje de amor, entrelazando hermosamente todo lo que aprecio: la comida, la jardinería, el entretenimiento, la vida reflexiva y la búsqueda de alegría en lo cotidiano”, continuó Meghan en su anuncio.

“Seguiré compartiendo detalles detrás de escena con ustedes aquí a medida que nos preparamos para el lanzamiento, y no puedo esperar a que tengan en sus manos todo lo que hemos estado creando. Les envío mucho amor”, finalizó.

Aún no se tiene muy clara la fecha en la que saldrán a la venta los nuevos productos de la duquesa. Sin embargo, el sitio web de la firma ya ofrece un servicio de suscripción para recibir novedades por correo electrónico y saber antes que todos sobre los productos que estarán disponibles.

De acuerdo con el Daily Mail, “la marca pretende coincidir con el lanzamiento de un nuevo programa de cocina para Netflix”, el cual llevará por título “With Love, Meghan” y cuyo estreno se tiene contemplado para el 4 de marzo de 2025. El mismo medio asegura que también ”en algún momento habrá un libro y un blog”.