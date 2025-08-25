7 cortes de pelo juveniles para rejuvenecer al instante y le quedan a cualquier tipo de rostro

Hay cortes de pelo que pueden ser nuestros aliados para transformar por completo nuestra imagen, algunos nos ayudan a suavizar nuestras facciones, otros pueden aportarnos frescura y existen también los que restan años de nuestra apariencia.
Si estás pensando en visitar el salón de belleza porque tienes ganas de un cambio de look, pero no sabes qué corte elegir, te dejamos estas ideas que son apuestas seguras para revitalizar tu imagen.
Bob clásico recto
El bob es uno de los cortes más versátiles que existen, pues es capaz de adaptarse a varias texturas de pelo y formas de rostro, por eso sigue siendo uno de los estilos favoritos de melena de muchas de nosotras. Este también es un corte favorecedor, especialmente su versión recta, que se caracteriza por llegar a la altura de la mandíbula, pues ayuda a estilizar el cuello. Este corte es perfecto para aquellas que apuestan por un look moderno y sofisticado.
Long bob con puntas degrafiladas
Para aquellas que son fanáticas de la melena larga, el long bob o “lob” es la alternativa por la que debes apostar. Para lograr que tu pelo luzca fresco con mucho movimiento, pide a tu estilista que agregue un poco de textura en las puntas, esto logrará crear un efecto juvenil sin la necesidad de recurrir a un cambio drástico. Este corte es muy favorecedor en cualquier tipo de rostro y estilizarlo es sumamente sencillo, bastará con cepillarlo y acomodarlo para que se vea lindo.
Capas largas con rostro enmarcado
Un recurso para suavizar las facciones de nuestro rostro mientras aportamos volumen a la melena es apostando por la inclusión de capas. Este corte es perfecto para aquellas mujeres que desean respetar la longitud de su pelo, pero buscan aportar movimiento. Las capas frontales apuestan por enmarcar el rostro para lograr un look juvenil que nos rejuvenece al instante, aportando luminosidad y disminuyendo la apariencia visual de líneas de expresión.
Shag moderno
Este corte tuvo su momento de gloria en la década de los 70, sin embargo, en su versión moderna combina sus típicas capas pero apostando por una textura ligera. Este corte es ideal para aquellas que apuestan por un estilo atrevido y juvenil sin comprometer la elegancia. Este corte favorece mucho el pelo ondulado y rizado, sin embargo, en melenas lisas también puede funcionar.
Pixie con textura
El corte pixie, aunque arriesgado, es un corte que resulta altamente rejuvenecedor y por ello es de los cortes favoritos para apostar cuando buscamos un look fresco. Apostar por él, combinado con textura en la parte superior, nos ayudará aportar volumen y movimiento en la melena, aportando en nuestra apariencia un aire relajado, moderno y altamente sofisticado.
Corte midi con fleco
El truco para ayudarnos a restar años es apostando por un corte que incluya fleco, este ayuda a cubrir la parte superior de la cabeza propiciando a resaltar zonas de nuestro rostro y ocultando otras para crear la ilusión visual de rasgos más finos dando como resultado un corte elegante, rejuvenecedor y que combina perfecto con la altura midi del pelo.
Corte asimétrico
Apostar por un corte con secciones asimétricas será un acierto si lo que estás buscando es un look único y rejuvenecedor. Este corte aporta sobre nuestra apariencia un aire de modernidad y sofisticación que apuesta por lucir una parte del pelo más larga que otro, principalmente llevando mayor longitud en un flequillo de lado. Para que no se vea como un corte anticuado y pesado, apuesta por llevarlo con textura, es decir, degrafilando las puntas, esto garantizará que luzcas una melena fresca y moderna.
Cambiar de look no siempre tiene por qué significar hacer un cambio extremo para vernos y sentirnos lindas, bastará con elegir el estilo de melena correcto y estos cortes de pelo son prueba de ello. Recuerda que lo vital al realizarte un cambio de imagen es que te sientas cómoda con tu nueva versión.