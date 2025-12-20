¿Qué tipo de mechas te hacen ver más joven? 5 coloraciones infalibles para iluminar el rostro

No sabemos qué es lo que tiene diciembre, que siempre nos inspira a querer probar cosas diferentes, especialmente cuando tenemos de frente el 2026. Entre tintes, decoloraciones y cortes de pelo, las mechas son una alternativa que muchas consideramos para probar un nuevo look. Cuando pensamos en qué tipo de mechas nos harán ver más jóvenes, la respuesta es aquellas que iluminen sin verse artificiales.

Aunque todas las técnicas cumplen con la misión de “iluminar”, no todas favorecen de la misma manera. Apostar por las correctas no es una tarea del otro mundo; incluso tu estilista podría arrojar luz sobre cuáles se adapten mejor a tu estilo y textura capilar.

Sin embargo, aquí te presentamos algunas coloraciones que, sin importar qué, logran proyectar luz sobre el rostro, suavizar las facciones y rejuvenecer.

Babylights

Las babylights son unas mechas superfinitas, casi imperceptibles, que hacen magia sobre el pelo. Su encanto radica en esta característica, pues su objetivo es imitar los reflejos naturales que el pelo tenía cuando uno era pequeño; por lo tanto, logran crear un efecto fresco, luminoso y muy favorecedor. Suelen ser mechas que se integran desde la raíz para evitar contrastes o marcas; son perfectas para quienes buscan un cambio discreto o aquellas que desean un estilo natural. Su mantenimiento es bajo, aunque sí se recomienda realizarlo con cierta periodicidad para que se vean siempre brillantes.

Mechas chunky

La mejor forma de agregar luz sobre el pelo y el rostro es apostar por estas mechas. Esta coloración, que vio su época de oro en la década de los 90, sigue siendo una alternativa atemporal para agregar luz y contraste (especialmente si la base es castaña oscura) a la melena.

Son grandes aliadas para enmarcar el rostro y obtener un efecto rejuvenecedor de forma inmediata sobre nuestras facciones. Aunque lucen bien en cortes bob y melenas medias, el pelo largo es una de las longitudes que más las favorecen.

Mechas milky balayage

Estas mechas destacan por sus tonos suaves y cremosos que apuestan por crear una transición difuminada entre raíces y puntas con el objetivo de no crear líneas o cortes evidentes para lograr un acabado natural. Al ser colores claros, son mechas que iluminan muchísimo y de forma favorecedora el rostro; es por ello que son la alternativa perfecta para pieles maduras o apagadas.

Face framing

Este es uno de los trucos más efectivos para rejuvenecer visualmente y agregar luz al rostro. Estas mechas consisten en decolorar mechones estratégicos alrededor del rostro para enmarcarlo. Las face framing son grandes aliadas para iluminar la mirada y suavizar el rostro. ¿Tienes finas líneas de expresión? Diles adiós con esta técnica.

Son muy solicitadas porque pueden combinarse con otras mechas o formas de coloración, así como con cualquier tipo y longitud de pelo.

Grey blending

Aunque no todas somos fanáticas de las canas, sí somos fieles seguidoras de las mechas plateadas, pues no solo se ven distinguidas y refinadas, ¡son grandes aliados para iluminar el rostro! El grey blending es una técnica de coloración que mezcla tonos plateados con ceniza para integrar el pelo blanco o gris de forma elegante y armónica.

Estas mechas nos invitan a presumir nuestras canas con todo el estilo del mundo mientras nos vemos frescas y jóvenes.

Las mechas correctas pueden ayudarnos a transformar nuestra imagen por completo. Si estabas pensando en realizarte un cambio de look en estos días, sabías que querías probar unas mechas, pero no te decidías por cuáles; considera estas cinco opciones y no te vas a arrepentir.