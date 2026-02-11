Año Nuevo Chino 2026: ¿Cómo activar la prosperidad y el dinero en el Año del Caballo de Fuego?

El Año Nuevo Chino 2026 marcará el inicio del Año del Caballo de Fuego, un ciclo que promete traer para nosotros muchísima expansión económica. Gracias a las cualidades del elemento fuego, así como del signo del caballo, este ciclo nos va a invitar (e incluso a obligar) a tomar decisiones basadas en la valentía que tengan que ver con proyectos estancados o situaciones que eviten que estemos activando nuestra prosperidad.

Por supuesto que antes de que recibamos el año, es importante prepararnos para vibrar desde la energía con aquello que queremos atraer, así que si te estabas preguntando “cómo activar la prosperidad y el dinero en el año del caballo de fuego”, pon atención a estas fechas clave que te ayudarán a limpiar, ordenar y organizar tu hogar.

Limpieza energética para abrir caminos

En la tradición china, los días antes de la llegada del año nuevo están destinados a la limpieza profunda del hogar, y cuando decimos profunda, nos referimos a limpiar hasta el último rincón de nuestra casa. Este año la recomendación es hacerlo del 9 al 16 de febrero y lo que se nos invita a poner en práctica es a deshacernos de objetos que estén rotos, que ya no usemos o que su periodo de vida útil ya haya terminado. Será vital limpiar puertas y ventanas, pues estas simbolizan la entrada a nuevas oportunidades, así que procura cambiar cortinas y limpiar tus vidrios al mismo tiempo que abres para dejar entrar el aire y la ventilación natural.

Para la parte de las finanzas y la economía, será sumamente importante poner en orden recibos, tickets o papeles relacionados con el tema. Si hay focos fundidos o desperfectos en tu hogar, ¡tienes que cambiarlos!, no puedes recibir la energía de la abundancia en un hogar que no está preparado ni listo para ello.

La intención de todo esto es eliminar o sacar de forma simbólica toda esa energía estancada que llevamos acumulando, sabrá Dios cuánto tiempo, para darle oportunidad a la fortuna de entrar a nuestro hogar sin ningún tipo de obstáculos.

Caballo de Fuego Dove Lee/Getty Images

Activa el dinero y la prosperidad en estas fechas clave

Recuerda que la energía del caballo de fuego nos está invitando a tomar acción sobre las cosas, por lo que será sumamente benéfico poner en práctica algunos rituales que vayan acompañados de ciertas intenciones o decisiones concretas que queremos cumplir en este ciclo. Estas son las fechas que no puedes perder de vista, pues te ayudarán a enfocarte en tus intenciones para que estas puedan materializarse.

El 17 de febrero, que es cuando inicia el año nuevo lunar, tendrás que colocar en un pequeño cuenco arroz, lentejas y una moneda dorada en la entrada de tu casa; este amuleto simboliza la abundancia, así como la estabilidad financiera.

Si en tu mente está la intención de iniciar algún proyecto o invertir en algo que a largo plazo te genere un ingreso estable y seguro, deberás escribir en un papel rojo una meta financiera que tengas tiempo deseando; guárdala en tu cartera del 20 al 22 de febrero.

Para aquellas personas que aman decretar, el 24 de febrero será el momento clave para hacerlo. Enciende una vela dorada y ofrécela al universo agradeciendo por la meta que ya has cumplido, aunque aún no se haya materializado. Recuerda que la gratitud es el mejor pago energético que podemos ofrecer al mundo energético.

Haz un baño energético para conectar con la energía del amor. Pexels

Potencia la buena fortuna y el amor con estos baños energéticos

El dinero no será la única área que se active durante el Año del Caballo de Fuego, pues este también nos invita a tener cuidado personal. Recuerda que nuestra energía es vital para lograr conectar con lo que queremos, por lo que lo único limpio antes de que inicie el año no debe ser el hogar, sino también nosotros mismos.

Por esta razón es importante que pongas en práctica ciertos rituales de autoestima y amor propio en los que puedes apostar por el uso de velas e incluso flores. Del 12 al 16 de febrero, la energía del amor estará en su apogeo, así que aprovecha para encender velas, poner en práctica rutinas de autocuidado, realizarte un cambio de look, practicar un baño energético, etcétera. El objetivo es preparar tu cuerpo y espíritu para que estén en sintonía con la energía del universo.

Ahora que ya conoces las fechas clave para recibir de forma correcta el Año Nuevo Chino 2026, deja de preguntarte cómo activar la prosperidad y el dinero en el Año del Caballo de Fuego y pon en práctica estos útiles consejos.