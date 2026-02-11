Angelina Jolie apuesta por las mechas beige, la coloración rejuvenecedora para combatir las canas

Cuando hablamos de referentes de moda, estilo y belleza, Angelina Jolie es una de las principales actrices que viene a nuestra mente. Y es que la talentosa protagonista de “Maléfica” no solo fue pionera en los 90 del estilo dark, sino que, conforme ha ido pasando el tiempo, nos ha regalado momentos icónicos que la han catalogado como un icono de belleza, así como de moda.

Durante su más reciente aparición no hubo excepción a esta regla, dejando claro que el pelo puede convertirse en un gran aliado rejuvenecedor cuando se apuesta por la coloración correcta. Angelina participó en la premiere de “Coutures” este 9 de febrero en Francia, donde volvió a lucir su melena rubia, pero con un cambio sutil: unas delicadas mechas beige. Esta coloración, sumada a su impecable vestido y su maquillaje natural, la dotaron de una presencia impactante con la que confirmó una vez más por qué su estilo sigue vigente hoy en día.

Mechas beige, el tono ideal para iluminar el rostro

El beige es uno de los colores que serán tendencia en el mundo de la coloración a lo largo del 2026, y Angelina Jolie confirma que este tono, a diferencia de los rubios fríos extremos o platinados, se convierte en un gran aliado para suavizar nuestros rasgos, agregar dimensión a la melena y, por supuesto, iluminar el pelo sin generar endurecimiento sobre el rostro.

Aunque la actriz ya lleva un tiempo apostando por el tinte rubio, en esta ocasión decidió incluirlo sobre una base más clara con raíces oscuras, generando un efecto degradado que, sobre pelo blanco o con canas, se convierte en un gran acierto para ayudar a disimularlas.

¿Por qué las mechas beige son ideales para disimular las canas?

Una de las grandes virtudes que tiene este tipo de coloración es su capacidad para integrarse con el pelo y camuflar las canas de forma natural. Y es que este no es un tono sólido, sino una mezcla de diferentes matices que ayuda a que el pelo blanco se integre visualmente con el resto del pelo, o que lo pigmente sin generar cortes bruscos o marcas de crecimiento.

Gracias a estas características, estas mechas son ideales para aquellas personas que buscan un nuevo look que no requiera de mucho mantenimiento o retoques constantes, pues con este color el crecimiento en la zona de la raíz es menos evidente.

Angelina Jolie durante la premiere de “Coutures” en París. Aurore Marechal/Getty Images

¿Cómo llevar las mechas beige para un efecto rejuvenecedor?

Una de las razones por las que el pelo de Angelina cuenta con un acabado perfecto y resplandeciente es que este color no luce de forma uniforme sobre toda su melena, sino que apuesta por mechas concentradas únicamente en puntos estratégicos, principalmente alrededor del rostro, con la finalidad de crear movimiento en la melena y luminosidad en el rostro.

Esta técnica ayuda a suavizar líneas de expresión visibles Y lograr una apariencia mucho más fresca y rejuvenecedora. Así que en tu próxima visita al salón de belleza, pide al estilista que concentre los puntos de luz en estas zonas.

Aunque estas mechas pueden convivir con otras técnicas de coloración, puedes incluso sustituirlas por el balayage o las babylights bajo el mismo tono de beige para favorecer la apariencia del pelo, especialmente si este ya tiene gran porcentaje de blanco.

Si estabas buscando un aliado rejuvenecedor que te ayude a combatir las canas, no dudes en apostar por las mechas beige de Angelina Jolie.