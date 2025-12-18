Kate Middleton y el príncipe William comparten su postal navideña 2025 con una hermosa foto familiar

Este 18 de diciembre, Kate Middleton y el príncipe William compartieron a través de su perfil de Instagram oficial, su postal navideña, donde expresan sus mejores deseos para una hermosa Navidad.

Como ya es tradición, en la imagen posan junto a sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, donde se vuelven los grandes protagonistas, mostrando su cálidas sonrisas.

Kate Middleton y el príncipe William comparten su postal navideña 2025

La postal de este año está acompañada de una fotografía que fue tomada en abril de 2025 por el fotógrafo Josh Shinner, quien capturó a la familia sentada en un campo lleno de narcisos, mientras se acurrucan unos junto a otros y sonríen a la cámara.

El príncipe William y su hijo Louis combinan con jerséis verde oscuro y vaqueros azules, mientras que Charlotte, que apoya la cabeza en el hombro de su padre, también lleva un jersey y bufanda verde de Fair Isle.

Mientras tanto, la princesa Kate y el futuro heredero, el príncipe George, van a juego con colores café, en la postal que lleva el mensaje: “Deseando a todos una muy feliz Navidad”.

La foto parece ser de la misma sesión que la familia compartió para felicitar a William por el Día del Padre a principios de este año y para retratos que conmemoran el séptimo cumpleaños de Louis en abril y el duodécimo de George en julio; sin embargo, la princesa Kate no apareció en ninguna de las fotos que compartió la familia en esas ocasiones.

¿Cómo fue la postal navideña de Kate Middleton y el príncipe William del año pasado?

Aunque la princesa Kate y el príncipe William suelen publicar un nuevo retrato familiar como foto de su tarjeta navideña, el año pasado optaron por publicar una imagen fija de un vídeo que se había publicado unos meses antes.

El vídeo, en el que la familia pasaba tiempo al aire libre, anunciaba que Kate había completado la quimioterapia tras anunciar en marzo que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer.

La familia del Príncipe y la Princesa de Gales fue vista por última vez juntos en el quinto servicio anual de villancicos “Juntos en Navidad” de Kate el viernes 5 de diciembre. George, Charlotte y Louis asistieron con sus padres, como han hecho en los últimos años, para apoyar el evento navideño de su madre.

