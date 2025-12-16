La reina Silvia de Suecia se contagia del espíritu navideño y decora el árbol junto a sus 9 nietos

La Navidad ha llegado al Palacio Real de Estocolmo, donde la reina Silvia de Suecia se ha encargado de decorar el tradicional árbol de Navidad, con la ayuda de sus nueve nietos, una tradición que comenzó hace algunos años.

Cada año se han ido sumando nuevos integrantes, la más reciente en unirse es la pequeña Inés, que con 9 meses de edad, ya forma parte de esta reunión familiar que llena de un aire festivo el Palacio real.

Te podría interesar: La Corte Real Sueca emite un segundo comunicado y explica cuándo y cómo conoció la princesa Sofía a Jeffrey Epstein

La reina Silvia de Suecia decora el árbol de Navidad junto a sus 9 nietos

Ha sido el 15 de diciembre cuando Silvia de Suecia reunió a sus 9 nietos para poner el tradicional árbol de Navidad en el Palacio, todos vestidos para la gran ocasión con atuendos vestidos, que contagian el espíritu navideño.

El momento se compartió en el perfil oficial de Instagram de la familia real, donde se puede disfrutar de la llegada de sus nietos, cargando y colocando adornos navideños que se van colocando poco a poco en el árbol.

La princesa Ines, la cuarta hija del príncipe Carlos Felipe y Sofía de Suecia que con nueve meses se ha convertido en la protagonista de la reunión, ha estado bajo el cuidado de su prima mayor, la princesa Estelle, hija de Victoria de Suecia.

¿Cómo han vestido los nietos de la reina Silvia de Suecia para la puesta del árbol de Navidad?

La pequeña Ines llevó un vestido de cuadros escoceses, la princesa Estelle lució un conjunto de falda y chaqueta en marrón ribeteado, pasando por el príncipe Oscar con jersey verde botella y camisa de cuadros tartán.

Sin embargo, Silvia de Suecia ha sido la que mejor ha reflejado el espíritu navideño gracias a un detalle pequeño, pero de lo más especial: sus pendientes, pues eligió un diseño con forma de regalo y lazo dorado de la marca H&M.

Esta postal navideña marca el inicio oficial de la temporada navideña en la familia real sueca, quien se encuentra viviendo un pequeño escándalo, al darse a conocer el supuesto vínculo de la princesa Sofía con Jeffrey Epstein.

