Luna Nueva en Sagitario: los 6 signos del zodiaco más favorecidos por la poderosa energía lunar

La Luna Nueva en Sagitario que ocurre el próximo 19 de diciembre, trae consigo una energía de expansión que nos invita a ver el futuro con esperanza y a reconectar con nuestros deseos y propósitos más profundos.

Será un portal energético perfecto para sembrar nuevas intenciones de manera consciente, pues mucho de ellos podrían materializarse gracias a esta Luna regida por Sagitario, el signo de espíritu libre y deseo constante de evolución.

Los 6 signos del zodiaco más favorecidos con la Luna Nueva en Sagitario del 19 de diciembre

Aunque todos los signos del zodiaco sentirán su energía, 6 de ellos se verán más beneficiados, pues sentirán un impulso inevitable de avanzar en sus proyectos y comenzar nuevas etapas.

Aries

Esta Luna Nueva activa tu deseo de explorar nuevos caminos, ya sea en tu vida personal o en el ámbito profesional, pues al ser un signo de fuego, recibirás una inyección extra de motivación que te llevará a tomar decisiones que pueden marcar un antes y un después.

Leo

Vuelves a encenderte. Si en los últimos días te has sentido apagada o desanimada, la energía de la Luna Nueva llega para limpiarte de cargas y devolverte el impulso que necesitabas. Te regala un extra de creatividad, confianza y vitalidad para que esos proyectos que ya piden visibilidad salgan a la luz. Es tu momento de brillar, y sí, también en el amor.

Libra

Es momento de tener esas conversaciones pendientes, pues te traen acuerdos importantes y aprendizajes que te abren puertas que creías estaban cerradas. Si decides por fin habla eso que llevabas guardado por mucho tiempo, encontrarás el equilibrio que necesitas.

Getty Images

Acuario

Es momento de expandir tu círculo social, y conectar con nuevas personas que te lleven al siguiente nivel, persona afines con tu misma visión del futuro que quieres construir. El 2026 será tu año y es momento de encontrar a las personas adecuadas para acompañarte.

Piscis

Confía más en tu intuición, te ayudará a encontrar la dirección que te lleve a tu verdadero propósito, la energía de esta Luna te ayuda a dar pasos firmes hacia metas profesionales o espirituales que te enriquecen.

Sagitario

Como protagonista de esta lunación, Sagitario vive un renacimiento personal. Es tiempo de iniciar proyectos, redefinir metas y apostar por aquello que verdaderamente te apasiona, pues la claridad emocional y la confianza serán sus mejores aliadas.