La Corte Real Sueca emite un segundo comunicado y explica cuándo y cómo conoció la princesa Sofía a Jeffrey Epstein

El pasado 12 de diciembre salieron a la luz varios correos electrónicos que vinculan a la princesa Sofía de Suecia con el criminal Jeffrey Epstein, y para evitar un escándalo similar al del ex príncipe Andrés, la Casa Real Sueca confirmó que la princesa sí llegó a reunirse con el magnate.

Sin embargo, la monarquía sueca, ha tenido que emitir un segundo comunicado, revelando más detalles de la relación de la princesa Sofía con el criminal sexual, tras la especulación de nuevos correos y fotografías que ocurrieron hace más de dos décadas.

La Corte Real Sueca explica cómo y dónde conoció la princesa Sofía a Jeffrey Epstein

El 12 de diciembre, GB News publicó la declaración adicional del palacio, que posteriormente fue difundida por el Daily Mail, en el que se daban más detalles sobre cómo la esposa del príncipe Felipe entró en contacto con Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de trata sexual.

“La reciente cobertura mediática sobre la princesa Sofía ha dado lugar a especulaciones sobre la princesa y su supuesta relación con Jeffrey Epstein”, comenzaba el comunicado del palacio.

“La Corte Real toma nota del importante interés mediático en este asunto. Al mismo tiempo, es importante que la información se mantenga centrada en lo relevante. Nadie puede esperar que recuerde a cada persona que ha conocido a lo largo de su vida; sin embargo, la princesa Sofía recuerda haber conocido a Epstein hace unos 20 años.

Queremos aclarar que estas reuniones tuvieron lugar en entornos sociales, como en un restaurante o en el estreno de una película”, decía el comunicado.

El palacio continuó afirmando: “Los informes de que la princesa recibió ayuda de Epstein con clases de interpretación o con un visado para Estados Unidos son incorrectos. La Princesa nunca ha dependido de él de ninguna manera, ni ha tenido contacto con él en los últimos 20 años”.

Sofía de Suecia evita los eventos oficiales en medio del escándalo

La renovada atención llega justo cuando la princesa Sofía, de 41 años, se perdió dos importantes eventos reales esta semana. El 11 de diciembre, estuvo ausente de la cena de los laureados con el Nobel en el Palacio Real de Estocolmo, un evento al que asistió el año pasado, organizada por el rey Carlos XVI Gustavo. A la fiesta asistieron la reina Silvia , el marido de Sofía, el príncipe Felipe y sus hermanas la princesa heredera Victoria y la princesa Madeleine con sus respectivos maridos.

La princesa Sofía también se saltó la ceremonia de entrega del Premio Nobel el 10 de diciembre, otro compromiso real anual para la familia, otro evento anual en el calendario real al que asistieron sus suegros, su marido y sus hermanas.

