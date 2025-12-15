La Luna Nueva de diciembre 2025 y los cambios profundos que activará en cada signo

El próximo 19 de diciembre ocurrirá la última Luna nueva del año, y estará bajo la influencia de Sagitario, un signo de fuego que promete llevarte a tomar decisiones con conciencia, pues es la oportunidad perfecta para plantar una nueva semilla.

Las nuevas intenciones que siembres durante esta lunación, marcará profundamente todo tu 2026, pues se trata de una Luna de expansión interior, que promete ayudarte a manifestar tus deseos con consciencia.

Te podría interesar: 5 amuletos poderosos que son perfectos para cerrar el año y comenzar el 2026 con prosperidad y abundancia

¿Cómo te impacta la energía de la Luna Nueva según tu signo del zodiaco?

La energía de la Luna nueva actúa de manera distinta en cada signo del zodiaco, activando temas específicos que invitan a la reflexión, la acción y la renovación personal.

Aries

Sentirás una gran necesidad por salir de la rutina, tendrás que poner una ligera pausa para poder hacer introspección y descubrir si el camino que estás tomando es el que tiene mayor sentido para ti, no es un llamado a empezar de cero, sino a recordar por qué iniciaste.

Tauro

Esta Luna cuestionará tu ideas de estabilidad, pues finalmente podrás darte cuenta de que muchas de las cosas a las que aferras por “seguridad”, en realidad te están limitando, por lo que te invitan a soltar el miedo al cambio y aprender a confiar, para comenzar a manifestar lo que realmente te mereces.

Géminis

Comenzarás a notar qué vínculos ya no resuenan contigo y cuáles exigen mayor honestidad, esta Luna trae un momento propicio para sembrar la intención de construir relaciones más auténticas y alineadas con tu verdad, aunque al inicio resulten incómodas o dolorosas.

Cáncer

Esta lunación te permitirá identificar el desgaste invisible y el exceso de entrega que has normalizado, es decir, te invita a cuidarte sin culpa, ajustar rutinas y límites, y comprender que el equilibrio personal también es una forma profunda de bienestar.

Leo

Esta lunación despertará tu deseo de crear y expresarte con libertad, recordándote que la alegría es una forma auténtica de alinearte contigo. Sembrarás la intención de dar espacio a lo que enciende tu alma, sin miedo ni exigencias.

¿Cómo te impacta la energía de la Luna Nueva según tu signo del zodiaco? Getty Images

Virgo

La Luna Nueva en Sagitario activará tus raíces emocionales, invitándote a replantear qué significa sentirte a salvo; sin embargo, no será trabajo de una noche, pues esta lunación te guiará a sembrar una intención de seguridad interna basada en la confianza y no en el control.

Libra

La Luna Nueva en Sagitario traerá una claridad mental sutil pero profunda, impulsándote a cuestionar ideas asumidas y silencios sostenidos por costumbre, pues ha llegado el momento de expresar tu verdad con coherencia, sin sacrificarte por complacer a otros.

Escorpión

Esta lunación te permitirá reconocer dónde te has entregado de más y has confundido intensidad con valor, se trata de un cambio intenso y profundo, invitándote a sembrar la decisión de elegirte con respeto y confianza en ti misma.

Sagitario

Esta Luna te impulsará a reinventarte desde una certeza interna, dejando atrás una versión que ya no encaja más contigo y con lo que quieres manifestar, esta transformación será íntima y profunda, sembrando una intención sobre tu identidad y el propósito desde el que elegirás avanzar.

Capricornio

Esta lunación te invita a soltar sin culpa, a perdonar y a aquietar la mente. Sembrarás una intención de paz interior y cierre emocional, entendiendo que descansar no es rendirse, sino recuperar la fuerza desde un lugar más consciente.

Acuario

Esta lunación te impulsará a replantear tu rumbo y tus relaciones, dejando atrás lo que ya no te satisface. Te invita a sembrar la semilla de un propósito más grande, conectado con impacto y sentido, marcando el inicio de tu próxima etapa, que estará llena de éxitos.

Piscis

Esta lunación te invita a sembrar la intención de una vocación alineada con tus valores, donde la ambición se transforme en servicio y tu trabajo con propósito marque un camino claro y significativo.