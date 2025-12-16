Uñas con glitter: 5 diseños elegantes y discretos que debes llevar a tu cena de Año Nuevo

Año Nuevo está a unas semanas de distancia y tú y nosotras sabemos que ya es momento de agendar una cita con la manicurista para lucir despampanantes y radiantes este fin de año. Aunque en el mundo de las uñas existen infinidad de ideas y tendencias para lucir en esta temporada decembrina, hay una decoración a la que siempre recurrimos; esa es el glitter. Y es que las uñas con glitter pueden ir desde lo más elaborado hasta el estilo más minimalista. Muchas le temen a este material, pues puede resultar demasiado llamativo; sin embargo, estos diseños elegantes son la muestra de que el glitter puede llevarse de forma sofisticada y refinada.

Uñas plateadas

Si existe una forma arriesgada de llevar glitter en un diseño, es apostando por incluirlo en una manicura uniforme. Sin embargo, contrario a lo que podemos imaginar, esta alternativa resulta sumamente elegante y muy glamurosa. Especialmente cuando se apuesta por el uso de un glitter en gel reflectivo, este producto cuenta con micropartículas fotosensibles que, al estar en exposición directa con luz, logran un brillo precioso e irreal sobre las uñas. Aunque en color dorado, este manicure puede lucir elegante; las uñas plateadas son la mejor apuesta para lograr algo refinado.

Uñas cortas ombré con cat eye

En este diseño se unen un clásico de la temporada y una decoración en tendencia. Las uñas con ojo de gato se han convertido en la sensación del 2025 y nada mejor que despedir el año llevando este bonito efecto. El cat eye luce perfectamente bien en uñas largas, pero en un diseño de uñas cortas logra un acabado refinado y elegante. La apuesta de esta idea es lograr un diseño que alterne el uso del glitter en su aplicación ombré y las cat eye en un tono a juego.

Uñas con glitter y estrellas

Las estrellas de acetato son una decoración elegante y sofisticada; cuando se suman al efecto glitter, nos dan como resultado un diseño creativo y discreto. En esta ocasión, la intención de su unión busca recrear un efecto de nebulosa; de esta forma, el glitter es perceptible sobre la uña, pero sin lograr un efecto sumamente cargado. Si lo tuyo es el minimalismo, pero quieres sumarte a la decoración festiva, este diseño es la opción ideal.

Uñas largas ombré

Las uñas largas son una gran apuesta en la temporada; muchas de nosotras agendamos cita en el manicurista para aumentar su longitud. Aprovechando el largo de estas, puedes apostar por un diseño con técnica ombré, apostando porque el glitter se concentre en la zona del borde libre y se difumine en dirección a la cutícula. Esta forma de lucir el glitter no solo es discreta y sofisticada, logra unas uñas muy elegantes y el diseño predilecto si lo tuyo es apostar por lo discreto.

Uñas francesas

Esta es una de las propuestas más elegantes y altamente refinadas. Este francés reinventado apuesta por llevar el brillo del glitter en forma de delineado sobre la unión del borde libre y la almendra de la uña. Este detalle mini y delicado no solo transforma por completo cualquier manicure, sino que ayuda a proyectar unas manos muy femeninas y sofisticadas. Apuesta por llevarlas con una base nude; esto hará que tu diseño de uñas luzca impecable y muy ad hoc a la temporada.

Las uñas con glitter no tienen por qué ser sinónimo de exceso, pues apostar por el diseño correcto nos ayudará a resaltar la belleza natural de nuestras manos. Si tu objetivo para este Año Nuevo es apostar por una manicura elegante y delicada, ya sabes qué pedirle a tu manicurista.