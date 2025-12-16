5 cortes favorecedores para pelo ondulado que sientan bien a los 40+ y son fáciles de estilizar

Aunque muchas veces puede ocasionar frizz y volumen exagerado, el pelo ondulado tiene muchas virtudes que solemos dejar de lado. Una de nuestras favoritas es su capacidad de rejuvenecer y aportar frescura a las facciones, especialmente cuando se lleva con un toque de desenfado.

Encontrarte con esta nota no fue ninguna casualidad, sino una señal para que de una vez por todas hagas las paces con tu melena y decidas sacarle provecho para que tu pelo ondulado juegue a tu favor. Estos cortes de pelo no solo son favorecedores, sino también los mejores estilos para respetar la estructura de tu melena mientras la estilizas de forma natural, rápida y sencilla.

Corte mariposa con capas largas

El butterfly cut se ha vuelto una tendencia que todas queremos usar sin importar la edad que tengamos, y la razón detrás de por qué se ha convertido en el favorito de muchas es que aporta volumen sin comprometer el largo. Aunque en melenas lacias este corte se ve bien, su textura estrella es el pelo ondulado, pues sobre él las capas logran definir de mejor forma las ondas sin crear peso.

El corte mariposa no solo es rejuvenecedor, es latamente favorecedor, especialmente si estamos rondando los 40, pues ayuda a suavizar las facciones, estilizar el cuello y darle mucho movimiento a nuestra melena sin necesidad de pasar una secadora o tenaza por ella.

Bob texturizado

Inspirado en el reciente estilo de Hailey Bieber, el corte bob con textura se caracteriza por ser un corte a la altura de los hombros y con un poco de movimiento en la zona de las puntas. A diferencia del clásico bob, que apuesta por lograr un corte recto, esta versión degrafila las puntas para ayudar a las melenas onduladas a evitar el efecto “casco” que suele formarse en este tipo de pelo cuando se lleva demasiado corto.

Este corte es perfecto para aquellas que desean algo relajado, minimalista y elegante.

Long bob

El long bob, o también conocido como lob, es un clásico que sigue regresando como el favorito de muchas mujeres, especialmente a los 40. Su longitud suele alcanzar la clavícula y por esta razón es que es el gran aliado para alargar visualmente el cuello y aportar armonía sobre el rostro.

El pelo ondulado es un corte que favorece sin ningún esfuerzo; es altamente versátil, pues puede llevar peinados con raya en medio, lateral, fleco e incluso lacio, si fuera el caso de que quisieras alisar tus ondas.

Melena XL texturizada

Si lo tuyo es amar con todo el corazón las melenas extralargas, no dudes en apostar por un corte XL texturizado. Este estilo busca evitar que el pelo luzca pesado; por ello agrega en la zona de las puntas un degrafilado que estiliza las ondas y permite que caigan con estructura y elegancia sin tener que estilizar todo el pelo o hacer que se vea extremadamente voluminoso. Demi Moore es una de las celebridades que ha apostado por este corte en días recientes.

Corte degrafilado con flequillo

El flequillo correcto se puede convertir en el aliado rejuvenecedor que tanto estamos buscando. En pelo ondulado, este elemento puede ayudarnos a enmarcar el rostro, disimular líneas de expresión y agregar frescura a nuestra imagen para vernos más joviales. Cuando se lleva con un corte largo y con capas, obtenemos un corte de pelo desenfadado que se estiliza por sí solo; se ve muy elegante.

Apostar por el corte de pelo adecuado para nuestro pelo ondulado nos ayudará a proyectar una imagen más fresca, jovial y rejuvenecedora. Dale vida a tu melena y obtén el mayor provecho de ella, pues las ondas son una gran textura capilar cuando sabemos cómo lucirlas.