Zara Tindall deslumbra con el look navideño que querrás llevar para verte sofisticada en Navidad

Navidad está a la vuelta de la esquina, y para los miembros de la realeza británica parece haber comenzado desde hace unos días, o por lo menos el invierno, y Zara Tindall lo confirmó con su más reciente atuendo.

La hija de la princesa Ana asistió al segundo día de The Christmas Meeting en Cheltenham, una de las citas ecuestres más tradicionales en el Reino Unido durante la temporada invernal. A su visita, Zara llegó con un look lleno de elegancia, refinamiento y sobriedad, tres características que querrás llevar en tu propio atuendo esta Navidad.

Zara apuesta por el look invernal que todas queremos en diciembre

Para su aparición en Cheltenham, Zara eligió un abrigo azul marino, que, si bien es una prenda muy básica en la temporada, la nieta de Isabel II le dio un giro que elevó su atuendo. Y es que este invierno, las capas y ponchos parece que estarán dominando el mundo de la moda, regresando de sus años dorados, como la década de los 50, para lograr atuendos muy sofisticados, elegantes y sumamente abrigadores.

La prenda, cuyas mangas simulan una capa, fue complementada con suéter de cuello alto en gris Oxford, logrando un contraste sobrio y refinado.

Para combatir el frío de la temporada, lució un par de guantes azul marino a juego con el abrigo y un sombrero en tono morado con gafas de montura redonda y estampado de leopardo.

Zara Tindall durante el concierto de villancicos de Kate Middleton “Juntos en Navidad”. Max Mumby/Indigo/Getty Images

¿Por qué este look es perfecto para las fiestas?

El atuendo de Zara fue una clase de estilismo puro, demostrando que para brillar en eventos especiales como la cena de Navidad, no se necesita de prendas excesivas: lentejuela o vestidos largos.

Un buen abrigo estructurado o en tendencia será siempre la prenda suficiente para lograr un efecto visual impactante sobre cualquier look. Además, este es muy versátil, pues es funcional tanto en atuendo con pantalón, falda o vestido.

Apostar por un atuendo como el de Zara es una gran apuesta para lucir en eventos especiales, reuniones familiares, celebraciones o hasta la cena navideña de la empresa.

¿Cómo lograr el look de Zara?

Como ya te adelantábamos, este año las capas y prendas con corte poncho serán la tendencia del invierno, así que una gran forma de replicar el atuendo de Zara es apostar por un abrigo con corte capa. Sin embargo, es importante considerar que el abrigo, en cualquiera de sus presentaciones, es un básico que debe estar en todos los guardarropas y que es seguro que logrará un atuendo elegante y refinado.

Los accesorios en este look son vitales; apuesta por incluir en tu propio cambio un par de fuentes, una boina elegante y un buen calzado abrigador; unas botas largas son una excelente opción.

Si estabas buscando la inspiración para un look navideño, el atuendo que Zara Tindall llevó durante Cheltenham es la apuesta segura para un atuendo elegante, refinado y sumamente favorecedor (todo mientras te mantienes calentita).