Portal energético: ¿cómo prepararte para manifestar el 29 y 31 para atraer la prosperidad?

Estamos a la mitad de diciembre y, si bien es cierto que los días con portales energéticos poderosos ya sucedieron, la buena noticia es que aún no terminan, y es que, de cara a finales de mes, el ambiente se vuelve a llenar de magia, creando el entorno perfecto para realizar las últimas manifestaciones del año y así recibir de forma renovada el Año Nuevo.

Para nadie es un secreto que los días 29 y 31 son días donde la energía está en su punto más fuerte, por lo que son el momento perfecto para aprovechar y realizar limpiezas, rituales y manifestaciones.

Recuerda que 2025, en numerología, fue un año 9, el cual llegó lleno de cambios y cierres de ciclos; con esto en mente, es vital poner en práctica todo aquello que nos lleve a hacer un cambio para comenzar el año que viene de la mejor forma. Prepárate para el 2026 y aprende de qué forma aprovechar este portal energético.

¿Por qué el 29 y el 31 de diciembre se consideran portales energéticos?

El día 29 está asociado al cierre consciente; es decir, desde nuestra capacidad de reconocer y conectar, es el momento ideal para hacer un balance emocional, mental y material. En numerología, el 29 combina la energía del número 2, el cual representa equilibrio, y el 9, el cual simboliza finalización y sabiduría. Esto convierte a esta fecha en la indicada para soltar cargas y agradecer aprendizajes (sí, también aquellos que no fueron tan agradables).

Por su parte, el 31 representa el umbral entre el último día del año, el momento simbólico para dejar atrás una versión de nosotras mismas, para dar paso a una nueva.

Estos factores son los que propician que estos días sean el momento perfecto para depurar y manifestar.

Antes de manifestar asegúrate de hacer una limpieza energética. Pexels

¿Cómo limpiar tu energía antes de manifestar?

Antes de pedir o desear, recuerda que es muy importante abrir espacio a lo que ya no vibra contigo; por esa razón, antes de hacer cualquier ritual, debes hacer un ejercicio de liberación y limpieza. Otro factor que es vital comprender es que la prosperidad no solo tiene relación con el dinero, sino también con el bienestar, las relaciones sanas y la estabilidad emocional.

Aclarados ambos puntos, la recomendación es que el 29 de diciembre comiences por hacer un ejercicio de limpieza; puede ser algo tan sencillo como reordenar tu habitación u hogar, desechar objetos que ya no usas o abrir puertas y ventanas para dejar entrar el aire al interior.

También puedes hacer la carta de cosas que deseas dejar atrás, como miedos, hábitos o remordimientos; esta hoja debe ser destruida para cerrar ciclos de forma simbólica. Recuerda que la gratitud es el poder más grande de manifestación, así que no olvides agradecer mientras sueltas.

Ritual de intención para el 31 de diciembre

La noche del 31 de diciembre tómate unos segundos; debes estar en silencio y en un espacio tranquilo. Luego de esto, y ya que hayas logrado conectar con tu interior, vas a escribir tres intenciones claras y realistas en positivo y presente, como ya estuvieran pasando en tu vida. Puedes realizar una meditación breve para ayudarte a centrar tu atención en tus metas, siempre desde la sensación de calma y paz.

Una vez que hayas terminado, enciende una vela blanca y déjala encendida hasta el 1 de enero.

El portal energético que se abrirá los días 29 y 31 es la oportunidad para reflexionar y hacer algo para generar un verdadero cambio en ti, en tu vida y en tu destino el próximo 2026. Prepárate para manifestar, sin olvidar la importancia de limpiar, agradecer y soltar, pues este año será un increíble comienzo.