Diciembre es de las uñas cortas: 5 diseños de uñas nude con motivos navideños que querrás llevar a tu cena

Las uñas nude se han convertido en un clásico del manicure elegante y refinado. Cuando queremos lucir unas manos delicadas y estilizadas, este es el primer color que viene a nuestra mente para llevar. Su versatilidad las convierte en la opción ideal para lucir cualquier tipo de diseño, desde los más recargados hasta aquellos de inspiración minimalista. Quedan bien con cualquier forma y longitud de uña también; sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos en las uñas cortas y esta es la razón principal por la que se han convertido en uno de los tonos predilectos para llevar en eventos especiales.

Navidad 2025 no será la excepción, llevándonos a buscar aquellos diseños de uñas con motivos navideños tan irresistibles que lucen bien incluso en uñas mini. Así que si estabas buscando inspiración para tu próximo manicure, revisa estas opciones que sí o sí se convertirán en tu apuesta para la temporada de fiestas.

Uñas ovaladas con piedras

Este diseño es perfecto para lucir unas uñas cortas decoradas, pero sin que luzcan saturadas. Aquí se apuesta por lograr un manicure con base nude, un toque de glitter plata difuminado, casi imperceptible, y elementos navideños como copos de nieve, coronas navideñas u arbolitos de Navidad. Pero ojo, porque este diseño inspirado en las uñas coreanas juega con las texturas y relieves, por lo que algunos elementos estarán en formato 2D y otros serán recreados con piedras, perlas o cristales.

Uñas baby glitter

Esta técnica de decoración consiste en replicar la fórmula del famoso baby boomer, que consiste en degradar en sentido de la cutícula el color blanco típico del famoso francés. En su versión brillosa, lo que se difumina son glitters y este diseño en particular no solo juega con este material, sino también con la incorporación de un diseño de tartán en color blanco, uniendo un diseño clásico con una tendencia de uñas.

Uñas cat eye

El ojo de gato sigue siendo el efecto de uñas predilecto para muchos diseños, incluidos los navideños. En este diseño se parte de una base nude sobre la que se aplica una capa delgada de cat eye plata. Cuando las partículas se activan, el color plateado no compromete para nada el color base; todo lo contrario, creando un juego interesante de brillo y luz sobre las uñas.

Uñas efecto suéter

Este efecto se ha convertido en un clásico de la Navidad; año con año las manicuristas lo renuevan y reinventan para hacer que luzca más prolijo y refinado. Su origen parte del uso de un gel y acrílico en polvo para lograr esa textura en relieve que nos recuerda a la típica de un tejido con estambre; sin embargo, estamos seguras de que en la actualidad existen diversas formas para lograrlo.

En esta ocasión, esta textura se suma a un diseño de uñas cortas muy delicado y con motivos navideños, una apuesta segura para quienes desean algo con brillo, pero que también sea discreto.

Uñas cuadradas con patrones navideños

Seguramente, en alguna ocasión te encontraste con alguna planilla de patrones navideños, pedazos de cartón o papel que tenían impresos diseños con muérdagos, Santa Claus, nochebuenas, etcétera. Este delicado patrón llegó al mundo de las uñas y este diseño busca dibujar sobre una base nude estas mismas figuras.

Para darles un plus, refinado que seguro te hará destacar, puedes apostar por llevar estas figuras en texturas metálicas o con ojo de gato. Esto añadirá dimensión y no se verán con un diseño plano tus uñas.

Las uñas cortas se han convertido en el lienzo perfecto para plasmar la magia de la Navidad en cada diseño de uñas. Estas ideas son la alternativa para aquellas que gustan de llevar elementos temáticos y decorativos, pero en una longitud más discreta. Si tú, como nosotros, eres amante de las uñas nude y los diseños.