El desaire de Kate Middleton y el príncipe William a Sarah Ferguson que nunca perdonó

Sarah Ferguson se sintió “indigna” de formar parte de uno de los momentos más importantes para Kate Middleton y el príncipe William, a causa de su supuesto desaire.

Diciembre 14, 2025 • 
Melisa Velázquez
Fue el 29 de abril cuando la realeza británica vivió uno de los momentos más importantes de su historia, el príncipe William se casaba con Kate Middleton en la Abadía de Westminster.

La ceremonia fue transmitida por televisión a nivel mundial y reunió a los miembros más notables de la familia real; sin embargo, un asiento permaneció vacío: el de Sarah Ferguson, una ausencia que no pasó desapercibida para la prensa ni para el público.

Sarah Ferguson, ex esposa del entonces príncipe Andrés, madre de las princesas Beatriz y Eugenia de York, y una de las mejores amigas de la princesa Diana, no fue invitada a la boda de Kate y William.

Durante una entrevista con la revista Town & Country en 2021, la ex duquesa de York habló sobre el fuerte impacto que tuvo el desaire de Kate y William.

No pensé que fuera digna de ir a su boda”, declaró Ferguson a la publicación, reflexionando sobre su posición dentro de la institución hace una década. “De hecho, me fui a Tailandia para estar lejos de allí y poder intentar sanar”.

No se tiene clara la razón por la que Kate y William no invitaron a Ferguson a su boda, pero se cree que fue por un escándalo que protagonizó un año atrás.

Sarah Ferguson asiste a la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry

Las cosas para Ferguson mejoraron para el 2018, pues esta vez sí fue invitada a la boda real de Meghan y Harry, junto a sus hijas Beatriz y Eugenia de York, pues su relaci´´on con la monarquía ya había mejorado.

En una entrevista para la revista People, se negó a hablar sobre la decisión de los duques de Sussex de abandonar a la familia real y mudarse a California; sin embargo, aseguró que Diana se sentiría orgullosa de sus dos hijos.

Creo que Diana estaría muy orgullosa de sus hijos... y de sus nietos”, dijo Fergie, expresando que la difunta princesa de Gales habría aprobado sin reservas a Kate y Meghan.

Si estuviera sentada conmigo ahora mismo, sé que diría: ‘Estoy muy orgullosa de mis dos hijos y de las maravillosas esposas que han elegido, porque cada una tiene su propia voz”.

