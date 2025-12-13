Se revela el truco de Kate Middleton para sujetar sus pesadas tiaras con elegancia y discreción

Kate Middleton no es ajena a lucir tiraras en eventos que lo requieren, la princesa de Gales siempre las lleva con seguridad, elegancia y mucha naturalidad, como si solo las colocara sobre su cabeza; sin embargo, la esposa del príncipe William esconde un truco infalible para sujetarlas sin que nadie lo note.

El pasado 3 de diciembre, Kate sorprendió al usar una tiara poco común, la oriental circlet que perteneció a la reina Victoria, durante la cena de Estado que se ofreció en honor al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, la primera dama Elke Büdenbender.

Durante este importante evento, fue que muchos se percataron de la técnica que usa Kate para sujetar sus tiaras, sin importar su tamaño y peso.

El truco de Kate Middleton para sujetar las tiaras reales

Una foto tomada justo en el momento en que Kate se voltea para conversar con su suegro, el rey Carlos III, muestra cómo sujetó la tiara más grande que ha llevado hasta el momento.

Los expertos aseguran que Kate sujeta sus tiaras creando una base sólida con su propia melena, a través de un moño trenzado y horquillas invisibles. Estratos serían los pasos a seguir:

Se realiza un ligero cardado o una estructura trenzada en la parte de la cabeza donde se colocará la tiara. Luego se coloca la tiara y se fija con horquillas invisibles para que no sean fáciles de distinguir. En la mayoría de los casos se utilizan mechones del mismo pelo para cribir la base de la tiara.

La colección de tiaras de Kate Middleton

Kate solo ha lucido cinco tiaras en sus 14 años en la familia real, reservando su opulenta colección para las ocasiones más solemnes.

En su boda con el príncipe William en 2011, lució la tiara Halo de Cartier, que tiene una historia real especial como regalo de bodas del rey Jorge VI a la reina madre.

También ha usado regularmente la tiara de flor de loto, la tiara del nudo del amante, que era la favorita de su difunta suegra, la princesa Diana, y la tiara Strathmore Rose, que originalmente perteneció a la Reina Madre.

