La falda midi de lana tartán con cristales de Kate Middleton de la que todos hablan y es perfecta para Navidad

Kate Middleton recuperó una de sus faldas favoritas de Miu Miu para crear uno de sus looks navideños más elegantes y elegantes.

Diciembre 09, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El pasado 5 de diciembre, se realizó el concierto anual de villancicos organizado por Kate Middleton y celebrado en la Abadía de Westminster, con el objetivo de celebrar, agradecer y recaudar fondos.

Además de la asistencia de celebridades, y otros miembros de la familia real, el príncipe William y sus hijos George, Charlotte y Louis asistieron para apoyar a la princesa de Gales, quien también cautivó por su estilismo.

Como ya es costumbre, Kate cautivó con su look, y para este gran día, rescató de su armario un abrigo estilo vestido en color verde bosque de la firma Catherine Walker, que combinó con una estola negra.

El abrigo es una pieza rescatada de su armario, pues ya lo ha lucido en otras ocasiones, como en diciembre de 2020, cuando aún era conocida como Catherine, duquesa de Cambridge.

Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Sin embargo, lo que está dando mucho de qué hablar, es la falda escondida debajo del abrigo largo, se trata de una pieza confeccionada en lana con estampado de tartán plisada y corte midi, adornada con pequeños cristales de la marca Mui Mui.

Los expertos en realeza aseguran que esta falda tiene un precio de 1690 libras, y han identificado a Mui Mui, como la marca favorita de Kate para sus looks festivos navideños, desde el día de Navidad de 2017.

¿Qué dicen los expertos en moda sobre la falda midi de Kate Middleton?

Los expertos en moda coinciden en que el estilismo de Kate es elegante y pulido, perfecto para una fiesta navideña.

La Princesa de Gales presentó un look festivo bellamente pulido, combinando su abrigo verde oscuro de Catherine Walker con una falda escocesa Miu Miu adornada con cristales que le da al cuadro tradicional un brillo sutil y moderno”, dice la estilista de moda Constance Richardson .

Te podría interesar: La princesa Charlotte rinde tierno homenaje a la princesa Diana durante concierto navideño

kate middleton
Melisa Velázquez
