Suscríbete
Belleza

Balayage 2026: mechas purple chocolate, el nuevo tinte para morenas que ilumina la mirada

Si últimamente sientes que tu look necesita un pequeño cambio, pero no quieres algo demasiado extremo, el balayage purple chocolate podría ser justo lo que buscas.

Marzo 13, 2026 • 
Karen Luna
Emrata luce el blazer negro oversized, el básico para verte formal, elegante y a la moda en la oficina.png

Balayage 2026: mechas purple chocolate, el nuevo tinte para morenas que ilumina la mirada

Getty Images

Si llevas tiempo pensando en cambiar de look, pero no quieres algo demasiado radical, hay una tendencia que está conquistando los salones de belleza este año: las mechas purple chocolate. Este estilo mezcla tonos chocolate profundos con reflejos violetas, creando un efecto elegante, moderno y con mucha dimensión.

Lo mejor es que queda espectacular en morenas, porque resalta la profundidad del tono oscuro sin perder naturalidad y sí, es uno de esos cambios que hacen que todo el mundo te pregunte qué te hiciste.

También puedes leer:
Salma Hayek.png
Belleza
Corte pixie vs. bob: ¿cuál es el mejor para verte joven a los 50?
Abril 09, 2025
 · 
Karen Luna
dorado balayage caramelo y miel .png
Belleza
Balayage caramelo y miel: el tinte con efecto sunkissed ideal para las pieles morenas
Abril 08, 2025
 · 
Gabriela Santillán

¿Qué son las mechas purple chocolate que dominarán el balayage en 2026?

Las mechas purple chocolate combinan el clásico marrón chocolate con matices violetas para crear un contraste suave y sofisticado. El resultado es un look que se ve oscuro y natural, pero con destellos de color cuando le da la luz.

A diferencia de los tonos rubios o caramelo que suelen usarse en balayage, este estilo apuesta por profundidad y brillo, por lo que los estilistas aplican mechones violetas estratégicamente sobre una base chocolate para lograr un efecto dimensional que se ve muy elegante.

Por qué este tinte favorece tanto a las morenas

Uno de los motivos por los que las mechas purple chocolate están causando tanto furor es porque funcionan increíblemente bien en tonos oscuros. El violeta se integra naturalmente con el marrón profundo, creando un efecto de brillo que aporta movimiento y volumen visual. Además, ayuda a que el rostro se vea más luminoso, algo que muchas personas buscan cuando cambian de color.

Otra ventaja es que no requiere una decoloración extrema, por lo que el resultado suele verse más saludable y natural en comparación con otros cambios de color más claros.

Un look moderno, elegante y fácil de mantener

Si algo hace que esta tendencia sea tan popular es que no exige demasiado mantenimiento, a diferencia de los rubios muy claros o los tonos fantasía intensos, el purple chocolate se integra con la base oscura del pelo, por lo que el crecimiento se nota mucho menos.

Además, es un estilo que funciona tanto en melenas largas como en cortes medios o incluso en capas suaves, ya que los reflejos violetas ayudan a destacar el movimiento natural.

También puedes leer:
tintes de cabello.png
Belleza
Los 5 tintes de cabello que están en tendencia para esta temporada
Julio 26, 2023
 · 
Emma Duarte
jessica chastain.jpg
Belleza
Así es como puedes conseguir el tono pelirrojo de Jessica Chastain y las claves para mantenerlo
Agosto 31, 2023
 · 
Emma Duarte

Así que si en 2026 quieres probar algo diferente sin perder elegancia, el balayage purple chocolate podría convertirse en tu nuevo favorito. Es atrevido, sí… pero de una forma sutil que ilumina la mirada y transforma cualquier melena morena en algo realmente especial

balayage tintes
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton presume aretes Cartier, de más de 70 mil pesos, que recuerdan a la princesa Diana: FOTOS
Marzo 13, 2026
 · 
Karen Luna
66th GRAMMY Awards - Pre-GRAMMY Gala & GRAMMY Salute to Industry Icons Honoring Jon Platt - Inside
Entretenimiento
Grace Gummer, hija de Meryl Streep, protagoniza ‘Love Story’ interpretando a Caroline Kennedy
Marzo 13, 2026
 · 
Karen Luna
Vanity Fair's The 2026 Vanities Party - A Night for Young Hollywood
Belleza
Uñas 2026: Kaia Gerber reinventa las uñas de Cindy Crawford de los 90
Marzo 12, 2026
 · 
Karen Luna
The Prince And Princess Of Wales Carry Out Engagements In London
Realeza
William y Kate Middleton visitan Borough Market y viven una divertida experiencia cervecera: FOTOS
Marzo 12, 2026
 · 
Karen Luna